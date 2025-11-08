DeNAは10月31日、村田修一野手コーチ（44）が二軍監督に就任することを発表した。

【画像】「かかわるとロクなことにならない」村田修一がケンカ別れをした名選手は…

「2003年から11年まで横浜（現DeNA）でプレーし、2年連続で本塁打王に輝いたこともあるスラッガー。

11年オフに巨人にFA移籍し、4番として翌年からのリーグ3連覇に貢献した。17年オフに巨人を自由契約となり、独立リーグの栃木に移籍。18年に引退を発表しました」（スポーツ紙記者）



二軍監督に就任する村田修一

後輩からの人望は厚いが…

今季、コーチとして古巣のDeNAに14年ぶりの復帰を果たした村田氏。

「“出戻り”という意味では、巨人で引退後にコーチとしてDeNAに復帰した相川亮二新監督（49）と同じ。村田氏にも一軍監督の目が出てきたと言えるでしょう」（同前）

“男・村田”として知られる新二軍監督は、後輩からの人望も厚い。

「とくに愛弟子とされるのが、昨季大リーグからDeNAに復帰した筒香嘉智外野手（33）。村田氏の現役時代の背番号だった25を引き継いだのも筒香でした。巨人時代には岡本和真内野手（29）を可愛がり、グアムで自主トレを共にしたこともあった」（同前）

一方、懸念されるのが、豪快すぎる性格が周囲との軋轢を呼んだ過去の事例だ。

過去には名選手とケンカ別れも…

実は17年オフに巨人を自由契約になった原因は、高橋由伸監督（当時）との不仲だったという。

「仲間の多い村田氏と一匹狼タイプの高橋氏は水と油。村田氏は16年に打率3割2厘、25本塁打の好成績を残したにも関わらず、翌17年前半は助っ人外国人との兼ね合いで控えに回され、仲間に『やることがないから暇すぎる』と吹聴するなど不貞腐れた態度をとった。これが高橋氏の逆鱗に触れたといいます。

同年オフに自由契約を通告されましたが、同年も規定打席に未到達とはいえ14本塁打、58打点と主軸並みの数字を記録しており、戦力構想から外れたことに首をかしげる人も多かった」（巨人関係者）

移籍先を探しながらトレーニングを続けていた村田氏を手伝おうとした巨人のスタッフに、球団幹部が「村田にかかわるとロクなことにならない」と忠告したこともあったという。

「昨オフに古巣復帰した際も、萩原龍大チーム統括本部長（当時）が『球団からFAした時とは、今の彼は全然別の人』『歴史的な経緯はずっとあったと思うけど、今は気にしていない』などと意味深に語り、DeNAでも軋轢があったことをうかがわせた。今回も、フロントや周囲との人間関係がどうなるか……」（前出・巨人関係者）

その男気は吉と出るか、凶と出るか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月13日号）