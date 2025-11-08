【北京＝東慶一郎、台北＝園田将嗣】中国軍３隻目の空母「福建」の就役が７日、発表された。

索敵能力に優れた早期警戒機が艦載でき、空母の作戦範囲は大幅に拡大するとされる。空母３隻体制によるローテーション運用で常時の作戦展開も可能になるとみられ、日米や台湾などへの威圧が強まるのは必至だ。

初の「電磁式カタパルト」

国防省の発表によると、南部・海南省三亜の軍港で５日に行われた就役記念式典では、習近平（シージンピン）国家主席が福建の艦長に軍旗を授与した。福建の甲板上には艦載機「Ｊ（殲）１５Ｔ」、ステルス艦載機「Ｊ３５」、早期警戒機「ＫＪ（空警）６００」が並び、中国中央テレビは、習氏が乗組員らに「皆が英雄だ」と笑顔でたたえる映像を流した。

習氏が自ら採用を決めたと国防省が発表した福建の電磁式カタパルトは、射出する機体に合わせ発射速度を調整できる。これまでの２隻の空母「遼寧」と「山東」は艦首の勾配を利用して発艦する「スキージャンプ方式」で、出力の大きなエンジンを持つ戦闘機以外の艦載は難しかった。これに対し、福建では早期警戒機の艦載も可能になった。

洋上の空母から早期警戒機が運用できれば、より遠くに位置する敵機の発見が可能となる。台湾有事に際し、東方からの米軍の援軍を阻む「接近阻止・領域拒否（Ａ２ＡＤ）」能力の強化を意味する。中国の軍事専門家・張学峰氏は７日、中国中央テレビで「将来起こりうる祖国統一の戦闘において、福建の艦隊は西太平洋に１０００キロ・メートルの『阻止ライン』を形成することができる」と強調した。

遼寧、山東を含む空母３隻体制となることで、補修や訓練をしつつ、少なくとも１隻を常に配備するローテーション運用が可能になる意味も大きい。台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権や南シナ海の領有権を争うフィリピンをけん制するため、間断なく空母が周辺海域に展開するようになる可能性もある。

福建が実戦能力を備えるのはまだ先との見方もある。

北京の安全保障関係筋は「過去２隻とは全く異なる技術を使った空母であり、今後の人材訓練を含め、実戦化までは時間を要する」と指摘する。膨大な電力を消費する電磁式カタパルトは、これまで米軍の原子力空母でのみ運用されてきたが、遼寧、山東と同様の通常動力の福建で負荷に耐えられるか疑問視する声も多い。台湾国防部（国防省）は７日、本紙の取材に対し、「福建が戦闘能力を備えるまでには、各種の訓練と認証手続きを経る必要がある」とコメントした。