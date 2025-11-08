「素晴らしい主役だ」途中出場で決勝点アシストの日本代表ボランチに対戦国メディアも脱帽！「彼がピッチに立ってから新たな活気が…
土壇場でチームを勝利に導くビッグプレーに賛辞だ。
11月６日に行われたUEFAカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第３節のフィオレンティーナ戦で、マインツの佐野海舟が途中出場から大仕事を成し遂げた。
１点ビハインドで迎えた60分にピッチに佐野は登場。８分後にマインツが同点弾をあげて迎えた終了間際のアディショナルタイム、守備から攻撃につなげて決勝点を演出している。
ハーフラインを越えたあたりでフィオレンティーナのクリアボールに素早く反応した佐野は、そのまま味方との連係で左サイドをアタック。切り返してから右足でクロスを入れる。これに韓国代表のイ・ジェソンが頭で合わせてネットを揺らし、マインツは２−１と逆転勝利を収めた。
佐野の貢献には対戦国イタリアのメディア『TUTTOmercatoWEB』も脱帽。採点記事で6.5点をつけ、「彼がピッチに立ってから、マインツの中盤は新たな活気を手に入れた」と称賛している。
「２点目のプレーでは素晴らしい主役となった。ボールを奪還し、見事なクロスをイに届けた」
３連勝を飾ったマインツは首位タイを維持。ただ、ブンデスリーガでは降格圏の17位と苦しんでいるだけに、国内でも佐野らが浮上に貢献できるよう期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的決勝弾をお膳立て！日本代表MFのピンポイントアシスト
11月６日に行われたUEFAカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第３節のフィオレンティーナ戦で、マインツの佐野海舟が途中出場から大仕事を成し遂げた。
１点ビハインドで迎えた60分にピッチに佐野は登場。８分後にマインツが同点弾をあげて迎えた終了間際のアディショナルタイム、守備から攻撃につなげて決勝点を演出している。
佐野の貢献には対戦国イタリアのメディア『TUTTOmercatoWEB』も脱帽。採点記事で6.5点をつけ、「彼がピッチに立ってから、マインツの中盤は新たな活気を手に入れた」と称賛している。
「２点目のプレーでは素晴らしい主役となった。ボールを奪還し、見事なクロスをイに届けた」
３連勝を飾ったマインツは首位タイを維持。ただ、ブンデスリーガでは降格圏の17位と苦しんでいるだけに、国内でも佐野らが浮上に貢献できるよう期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的決勝弾をお膳立て！日本代表MFのピンポイントアシスト