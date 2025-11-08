「素晴らしい主役だ」途中出場で決勝点アシストの日本代表ボランチに対戦国メディアも脱帽！「彼がピッチに立ってから新たな活気が…

「素晴らしい主役だ」途中出場で決勝点アシストの日本代表ボランチに対戦国メディアも脱帽！「彼がピッチに立ってから新たな活気が…