板野友美、ダイエット中“ご飯前に飲む”ドリンクを紹介「がっつかずに済む」

1児の母である板野友美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【-4kg】 ともちんのリアルなダイエット記録 【ガチ】』という動画を公開。動画では、ダイエットに励む板野さんの生活に密着！この中で、板野さんが、ダイエット中に愛飲しているドリンクをピックアップ。

板野さんが「ちょっとお腹を膨らませたいので」と、朝食として披露した商品がこちら！

◼︎砂糖不使用のオーツミルク

アルプロ（ALPRO） / 3つの植物性ミルクのおいしいとこどり 3種の贅沢ミックス 砂糖不使用

オーツミルクにアーモンドミルクと豆乳を絶妙バランスでブレンドし、コクがありながら香ばしくすっきりした味わい。

食物繊維・ビタミンE・カルシウム・イソフラボン・ビタミンB2の5つの栄養が摂れる上に、豆乳よりカロリー40％オフなので、ダイエット中にもぴったりですね。

※カロリー40%オフは、日本食品標準成分表（八訂）増補2023年「調製豆乳」比

◼︎板野式ダイエット法

板野さんは、こちらの250mlパックを飲みながら「お腹空いてる時に、こういう飲み物を挟むのが板野式ダイエット法です！」とコメント。

そして「ご飯の前とか、先に飲み物を飲んで胃を膨らましてから食べると、がっつかずに済むので」と教えてくれました♪

