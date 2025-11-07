ロンドン平均家賃55万円！2年で13万円も高騰した住宅市場の今
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
経済情報チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【英国経済】ロンドン平均家賃55万円！最近の家賃相場アップデート！」と題した動画を公開。高騰を続けるロンドンの家賃相場について、最新データを基に解説した。
動画によると、2025年第3四半期時点でのロンドンの平均家賃は月額2736ポンドに達し、日本円に換算すると約55万円になるという。これは、モハP氏が約2年前に平均42万円として紹介した時点から、円ベースで13万円も上昇した計算になる。
ポンド建てで見ても、家賃相場の上昇は続いている。2023年第1四半期の平均2501ポンドから約2年半で9.4%上昇した。しかし、直近1年間の伸び率は前年同期比でプラス1.6%に留まっており、その伸びは鈍化傾向にあるとモハP氏は指摘する。この背景には、増税によるイギリス経済全体の動きの弱さがあると分析。特に、政府が住宅取得時の印紙税を引き上げたことで住宅購入の動きが鈍り、結果として賃貸市場の物件供給数が増加（前年比9%増）したことが、家賃上昇率の鈍化に影響しているとみられる。
一方で、長期的な家賃高騰の要因として、モハP氏は移民の増加を挙げる。2021年以降の香港やウクライナからの移民急増により、住宅需要が供給を大幅に上回る状況が続いていることが、家賃を高止まりさせる根本的な原因となっていると解説した。高騰する家賃に対し、現地ではルームシェアで費用を抑えるのが一般的であることにも触れ、ロンドンでの厳しい住宅事情を伝えている。
チャンネル情報
【世界経済情報】モハPチャンネル ●元機関投資家による、世界の経済ニュースをわかりやすくお伝えするチャンネルです。 ●特に、金融市場で起こっていることを、金融に詳しくない方にもわかるように解説しています。 ●また、日本のメディアではあまり報道されない、国際情勢についても情報発信しています。