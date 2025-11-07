ÇµÌÚºä46¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×MV¸ø³«¡¡6´üÀ¸¡¦À¥¸Í¸ý¿´·î¡õÌðÅÄË¨²Ú¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÇµÌÚºä46¤Î40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡ª¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×MV
¡¡½é¡¹¤·¤¤Îø¿´¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢MV¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¡¢¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²¦°ìÀî»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÈËâË¡¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ä²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤È¶¦¤ËÎø¿´¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡6´üÀ¸¡¦À¥¸Í¸ý¿´·î¤È¶¦¤ËW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë6´üÀ¸¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÇØÃæ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó½Å°µ¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢½éÁªÈ´¡¦½é¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¸«»ö¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÑ²½¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
