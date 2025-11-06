2025年11月1日（土）から2026年1月8日（木）まで、『JRタワーホテル日航札幌』の館内レストランにて、雪のきらめきを映したようなスイーツや旬の食材を用いたメニューが堪能できるレストランフェア『Snow & Sparkle』が開催されています。

画像：ニッコー・ホテルズ・インターナショナル

『The Lobby Lounge』では、大人気のアフタヌーンティーセットが、“白銀の世界”を表現したメニューに。ミルキーロールやホワイトバーガーをはじめ、白色のスイーツや冬の食材を用いたセイボリー、真っ白なホワイトチョコレートのドームデセールなどが登場しています。

期間限定のりんごをバラの花に見立てたホットドリンクもおすすめです◎

ほかにも、35階スカイレストラン『丹頂』では、雪景色をイメージし、天ぷらや旬の野菜を盛り込んだお弁当を。レストラン＆バー『SKY J』では、やさしい白色をまとった前菜をはじめ、心まで温まるような洋食・中国料理、雪のきらめきのまとったスイーツなど、冬ならではのブッフェも楽しむことができますよ！

詳細情報

レストランフェア“Snow & Sparkle”

開催期間：2025年11月1日（土）～2026年1月8日（木）

※レストラン＆バー「SKY J」は11月1日（月）～12月31日（水）

提供場所：札幌市中央区北5条西2丁目5 JRタワーホテル日航札幌 1階 The Lobby Lounge、35階 スカイレストラン「丹頂」、レストラン＆バー「SKY J」

電話番号：011-251-2222

北海道Likers編集部のひとこと

きらめく雪景色を映したようなスイーツや、冬ならではの食材を用いた多彩なメニューを味わうことができる『Snow & Sparkle』。

この時期ならではの素敵なひとときを過ごすことができそうですね◎

期間限定なので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

