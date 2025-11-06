カブス・今永昇太（32）がこのオフ、FA市場に出る可能性が浮上している。

カブス今永昇太 2年目の好調支える「逆転の発想」…昨季はメジャー特有の“制限”に戸惑いも

日本時間5日、複数の米メディアによれば、カ軍は今永に対して来季からの3年総額約86億6000万円のクラブオプションを破棄。今永側も来季の年俸約23億円のプレーヤーオプションを行使せずに、他球団との交渉が可能になるFAを選択したという。

今季の今永は3月の日本開幕戦でドジャース・山本由伸（27）と投げ合うなど、エース級の扱いを受けたが、5月上旬に左太もも裏を痛めて約1カ月半離脱。復帰後はローテを守り、25試合（144回3分の2）で9勝（8敗）にとどまったものの、内容は決して悪くなかった。

今季、メジャー全体で140イニング以上に登板した左腕14人のうち、1イニングに許した走者を示す「WHIP」0.99はトップ。ナ・リーグのサイ・ヤング賞最終候補3人に残った山本と肩を並べる。1試合あたりの与四球（BB/9）1.62も同様に左腕では1位だった。

シカゴの地元メディアは、カ軍はFA選手に対して今季の所属球団が規定額（今オフは約35億円）で1年契約を結べる「クオリファイング・オファー」を提示すると伝えた。一方、ニューヨークのメディアは早くもメッツが補強リストに加えたとしており、地元のニューズデー紙は3年総額111億円の好条件を提示すると予想している。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

メッツは先発の再建が急務

「メッツ先発陣は決して盤石とは言えず（チーム防御率4.13=ナ・リーグ9位）、特に左腕のマナエアは今季2勝（4敗、防御率5.64）。好不調の波が激しいだけに計算を立てづらい。今オフのメッツは主に先発の再建が急務。23年に5年総額約103億円の大型契約で入団した千賀も含めて潤沢な資金を武器に総入れ替えする可能性はあります」

その千賀（滉大=32）は今季、不振が長引いてマイナー降格、ポストシーズンのロースターからも外れた。渡米1年目の23年こそ12勝（7敗）をマークしたが、ここ2年は故障もあって期待を裏切っているだけに、メジャー屈指の富豪でコストパフォーマンスを重視するスティーブ・コーエン・オーナーの怒りを買っているという。

千賀の契約を巡っては、今季まで「全30球団」だったトレード拒否条項が、今オフから「特定の10球団」に限定される。メッツとしては放出先の選択肢が増え、トレード交渉しやすい状況になったのだ。

「オーナーの怒りを買っているとすれば、27年までの残りの年俸約43億円の一部を負担してでも、メッツはトレードに動くと思う」（前出の友成氏）

今永は千賀と入れ替わる形で、ニューヨークの金満球団に迎えられるというのだ。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは毎秋恒例の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2025年版）を鋭意製作中。当企画の「2015年版」では、今永のこともピックアップしている。いったい今永はどんな家で育ったのか。ハーレー乗りの父と音楽教師の母の教育方針とは。

●関連記事【今永昇太の家庭の事情】…は、プロ野球ファンなら必読だ。