猫ちゃんのにっこりとした笑顔を写真に収めることに成功した飼い主さん。子猫時代の様子と見比べてみたところ、変わったところと変わっていないところが発見できたそう。そんな猫ちゃんのビフォーアフターの光景には、「おっきくなってもキュートな笑顔は変わってない」「とても癒されます」といった声が寄せられることに。投稿は53万表示を超えて話題となっています。

【写真：子猫時代と現在の『にっこり笑顔』を比較してみた結果…】

子猫時代のにっこり笑顔

Xアカウント『おこめ おはぎ おこわ』に投稿されたのは、三毛猫のおこわちゃんの子猫時代と現在の姿。この日、おこわちゃんの笑顔の写真を収めることに成功した飼い主さんは、おこわちゃんの子猫時代に撮った笑顔の写真と見比べてみることに。子猫時代のおこわちゃんは、口を綺麗な三角形に開いて、まるでタレントさんのような見事な笑顔を作っています。

子猫の頃から見事な笑顔を見せてくれていたおこわちゃん。はたして、大人になった現在はどのような笑顔を見せてくれたのでしょうか？

現在の笑顔と比較してみたところ…

そして次に、成長したおこわちゃんの笑顔を見てみることに。すると、そこには…子猫の時よりも、さらにキュートになった笑顔が映っていました！子猫の時は、どことなく目に力が入っていたものの、現在のおこわちゃんの笑顔は優しい目つき。

口の開き方もどことなく自然な感じで、現在の笑顔のほうが心から安心しているように見えます。

輪郭も子猫の時はシャープだったおこわちゃんですが、現在は真ん丸で、子猫の時とはまた違った可愛らしさを感じます。

そんなおこわちゃんの笑顔の変化を見た人からは、「柔らかい表情になってる気がする」「丸くなったおこわちゃんもめっちゃ可愛い」「大きくなっても、嬉しい時のお顔は変わってないね♡」と、絶賛の声が寄せられることに。

Xアカウント『おこめ おはぎ おこわ』では、そんなおこわちゃんと姉妹猫たちの成長の様子が綴られていますよ。

おこわちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「おこめ おはぎ おこわ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。