フィヨルドと極夜が織りなす極北の地、ノルウェー。世界最北端の蒸溜所オーロラ・スピリットは、この地に静かに佇んでいます。

北欧神話における9つの世界を体現する巨大な樹の名を冠した「ユグドラシル2025」は、同蒸溜所を代表する北極シングルモルトウイスキー。北欧産大麦から作られるピルスナーモルトとピーテッド・ディスティラーズモルト、そして氷河の水から生まれるこのウイスキーは、自社で特別に加工した、こだわりのオロロソシェリーオーク樽で4年から6年の間、熟成して作られます。

この希少なシングルモルトウイスキーの2025年バージョンが、今年もmachi-yaに登場。前作は300名近い支援者を集めたプロジェクトが、満を持してプロジェクトを始動させています。

氷河が生み出す個性的な蒸溜酒

5,000年以上もの長きにわたって、外界から遮断されていた氷河の融解水と、北欧の土地で育った穀物。これらの素材を使うオーロラ・スピリット蒸溜所は、世界中にファンを増やし続けています。

冬は−20℃以下、夏は20℃を超えるという北極圏ならではの激しい寒暖差が樽に絶妙な影響を与えることで、スピリッツが木の奥深くまで浸透し、樽の風味がじっくりと染み込む。この厳しい自然によって生みだされる複雑な味わいは、「ユグドラシル2025」にも息づいています。

ドライフルーツやオレンジの花、シェリー由来のカシスやプルーンなど、熟した果実の風味とローストナッツがハーモニーを描きつつ、焚き火の煙に包み込まれるような香りを持つという「ユグドラシル2025」の味わいは、ベルベットのような口当たり。

トーストしたオーク、カラメル化したジューシーなマンダリンがピートの香りと合わさったような非常に複雑な味わいと評されています。

オイリーで心地よい余韻を楽しめる、複雑で魅力的な味わいのフルーティーな北極シングルモルトウイスキー「ユグドラシル2025」。そんなユグドラシル2025をいち早くお得な日本先行販売価格で入手できるのは当プロジェクトのみとなります。

世界限定1,680本、日本確保分はわずか24本の希少酒

邪悪さと狡猾さで相手を騙すことに長ける、ずる賢い神として神話に登場するロキの子をテーマにした限定シリーズ「ザ・ロキ」。その第一弾としてリリースされる「フェンリル」は、世界でわずか1,680本、日本確保分は24本のみという希少性を持つシングルモルトウイスキー。

今回のプロジェクトには、この「フェンリル」もラインナップされています。

バーボン樽、シェリー樽で熟成されたウイスキーに、ラム樽熟成のウイスキーをブレンド。さらに、チーク樽で完成させられるという複雑な構成を持つ「フェンリル」は、トリッキーな神ロキの息子の名を冠するのに相応しい香りと味わいが特長となっています。

北極圏で育まれたジンの世界

オーロラ・スピリットが手掛けるのはウイスキーだけではありません。

「アークティックジン」は、2022年度東京ウイスキー＆スピリッツコンペティションにて金賞を受賞した実績を持つジン。こちらの「アークティックジン」も、リターンを選択可能になっています。

氷河の融解水と北極に自生する（もしくはその土地に自生する）植物によって研ぎ澄まされたクラフトジンは、ジュニパーベリーとスパイスがハーモニーを描く繊細なアロマとフレーバーが印象的な柔らかな味わい。フィニッシュは、柑橘系の爽やかでスパイシーなもの。

バランスの整った上品さを持ち、クリーンで飲みやすい「アークティックジン」は、ジンボールを楽しみたい一品となっています。

他にも、ぜひ味わっておきたい貴重なスピリッツがラインナップされている今回のプロジェクトは、お酒を愛する人なら見逃せない内容となっています。

極北の地から届けられた希少スピリッツの味わいを、ぜひご自身で確かめてみてください。

