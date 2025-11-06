４日夜、小山市の住宅に３人組の男が押し入り、住人の６９歳の女性を殴るなどして逃走しました。警察は強盗傷害事件として捜査を進めています。

４日午後１０時半ごろ小山市大川島の住宅で、「外国人３人がガラスを割った」と住人の男性から警察に通報がありました。

警察によりますと、３人組の男が住宅に押し入り部屋を物色していたところ、通報した男性の義理の母親でフィリピン国籍の女性（６９）と鉢合わせになり、女性の顔や腕を棒のようなもので殴って逃走しました。

女性は頭から血を流すなどして病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。

３人組は玄関のガラスを割って侵入したとみられていて、不審な物音を確認しに来た女性に対し、住宅の外で暴行を加えたということです。

３人組の服装はそれぞれ灰色のパーカーに黒色の長ズボン、黒色のパーカーに灰色の長ズボン、白色のパーカーに長ズボンを着用していたということです。

住宅は荒らされた形跡があり、警察は強盗傷害事件として奪われた金品がないか調べるとともに、逃走している３人組の行方を追っています。

現場はＪＲ小山駅から西に６キロほど離れたところで、田んぼや畑が多い地域です。