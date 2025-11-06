「東京コミコン2025」セバスチャン・スタン、マッツ・ミケルセン、ピルウ・アスベック来日決定 ─ 浅野忠信の参加も決定

2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第8弾ゲストとして、セバスチャン・スタン、ピルウ・アスベックの来日が決定した。また、先駆けて発表されていたマッツ・ミケルセンの来日も改めて正式発表された。さらに、日本から浅野忠信も参加することが明らかにされた。

セバスチャン・スタンは、若者向けドラマ『ゴシップガール』やファンタジー・ドラマ『ワンス・アポン・ア・タイム』など人気海外ドラマへの出演を経て、マーベル映画にて、極秘実験によって最強の兵士へと生まれ変わったバッキー・バーンズ／ウィンター・ソルジャー役に抜てきされ、一躍注目を集める。その後も『キャプテン・アメリカ』シリーズをはじめとした数々の（MCU）作品に出演し、マーベル・スタジオ製作のオリジナル・ドラマ『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』では主演を務めた。

2025 年には、若き日のドナルド・トランプを描いた『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』やMCU の超クセ者ヴィランが集結した大作『サンダーボルツ*』など、話題作が次々と日本で公開され、新進気鋭のスタジオA24が手がけた『顔を捨てた男』では、キャリア初となるゴールデングローブ賞を受賞。来年には、ロバート・ダウニー・Jr.が復帰することでも話題のアベンジャーズ最新劇場作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開が控えるなど、俳優としてさらなる飛躍を遂げている。

スタンは2024年開催された「東京コミコン」スピンオフ企画「アフタークリスマス」への参加経験はあるが、東京コミコン自体への参加は今回が初。

いまや日本のコミコンを語る上では欠かせない、“北欧の至宝”ことマッツ・ミケルセンは、2006年に公開された映画『007／カジノ・ロワイヤル』のル・シッフル役で、国際的評価を獲得。ドラマシリーズ『ハンニバル』ではレクター博士役を務め、多くのファンを魅了した。

以降、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』や『ドクター・ストレンジ』、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』など、大型シリーズに相次いで出演し、世界的スターとしての地位を揺るぎないものとした。また、冷酷な敵ライオン・キロスの声を担当した『ライオン・キング：ムファサ』は日本でも大ヒットを記録し、2024年に公開された洋画実写作品で興行収入No.1の快挙を達成。その人気と存在感は、今もなお加速し続けている。

現在、マッツは複数の新作が控えており、『Last Meals（原題）』では死刑囚のために料理を作るシェフ役を、『Ami（原題）』では宇宙に取り残された宇宙飛行士役を演じるほか、殺し屋を演じた映画『ポーラー 狙われた暗殺者』の新作『The Black Kaiser（原題）』の公開も予定されています。幅広い役柄で世界中のファンを魅了し続けるマッツは、11月22日の誕生日でいよいよ＜還暦＞を迎える。

12月5日（金）の夜には東京コミコン会場近くのTKP東京ベイ幕張ホールにて、マッツ・ミケルセンのアニバーサリーをお祝いする特別パーティ（開場18：30／開演19：00／終演21：00予定）の開催も決定。これまで日本のコミコンを幾度となく盛り上げてきたマッツの記念すべきアニバーサリーイヤーを、コミコンが全力で盛り上げる。パーティの詳細は後日発表。

「東京コミコン」初参加となるピルウ・アスベックは、マッツと同じデンマーク出身の俳優。ミステリードラマ『THE KILLING/キリング』や『コペンハーゲン／首相の決断』など、故郷デンマークの作品に多数出演しているほか、日本でも人気の海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』では、鉄諸島を支配する冷酷な海賊ユーロン・グレイジョイを演じ話題となった。

ドラマだけでなく映画界でも活躍しており、日本のSF漫画「攻殻機動隊」が原作のスカーレット・ヨハンソン主演作『ゴースト・イン・ザ・シェル』やDC映画『アクアマン／失われた王国』への出演、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のデンマーク版ではマリオの声を務めるなど、幅広いジャンルの作品でその才能を発揮。2011年にはベルリン国際映画祭でシューティング・スター賞を受賞している。

1988年、中学3年生のときにドラマ『3年B組金八先生』のオーディションに合格し俳優としてのキャリアを開始した浅野忠信は、その後も国内作品で着実にキャリアを重ね、1990年に『バタアシ金魚』で銀幕デビュー。1990年代後半からは活動の場を海外にも広げ、マーベル・シネマティック・ユニバース映画シリーズや、第3弾の製作も決定している『モータルコンバット』シリーズ（来年公開の第2弾では今回のコミコンのゲストであるカール・アーバンと共演）など、ハリウッド作品に多数出演。2021年公開の映画『MINAMATA-ミナマタ-』では、同じくコミコンに参加するジョニー・デップと共演している。

浅野の演技は国内外から高い評価を受けており、2010年には第33回日本優秀主演男優賞を受賞。さらに、近年では真田広之主演／プロデュースのドラマ『SHOGUN 将軍』での演技により、第76回エミー賞助演男優賞にノミネート、第82回ゴールデングローブ賞テレビドラマ部門助演男優賞では日本人として初受賞を果たした。受賞スピーチでは「たぶん、私のことをご存じないでしょう。日本の俳優です。浅野忠信と申します。ワオ！」とユーモアを交えて喜びを表現し、大きな話題となった。

ほか「東京コミコン2025」には、ジャック・クエイド、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ニコラス・ホルト、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リー、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン、クローディア・ウェルズの来日も発表されている。

11月10日（月）正午発売開始予定

11月12日（水）正午発売開始予定

発売済みチケット

サイン券・撮影券 発売予定料金一覧マッツ・ミケルセン（サインまたはセルフィー券）…29,800円（税込）・（撮影券）…29,800円（税込） マッツ・ミケルセン＆ノーマン・リーダス（ダブルショット撮影券）…59,000円（税込）セバスチャン・スタン（サイン券・撮影券）…29,800円（税込）クリストファー・ロイド（サインまたはセルフィー券）…26,000円（税込）・（クリストファー・ロイド with デロリアン撮影券）…28,000円（税込） リー・トンプソン（サインまたはセルフィー券）…20,000円（税込）・（撮影券）…20,000円（税込） トム・ウィルソン（サインまたはセルフィー券）…20,000円（税込）・（撮影券）…20,000円（税込） クローディア・ウェルズ（サインまたはセルフィー券）…18,000円（税込）・（撮影券）…18,000円（税込） クリストファー・ロイド＆リー・トンプソン＆トム・ウィルソン＆クローディア・ウェルズ（デロリアン&フォーショット撮影券）…78,000円（税込） アントニー・スター（サイン券・撮影券）…25,000円（税込） カール・アーバン（サイン券・撮影券）…25,000円（税込） アントニー・スター＆カール・アーバン（ダブルショット撮影券）…49,000円（税込） イライジャ・ウッド（サイン券・撮影券）…25,000円（税込） ショーン・アスティン（サイン券）…22,000円（税込）、（撮影券）…20,000円（税込） イライジャ・ウッド＆ショーン・アスティン（ダブルショット撮影券）…43,000円（税込） イライジャ・ウッド＆ショーン・アスティン＆カール・アーバン（トリプルショット撮影券）…68,000円（税込） イヴァナ・リンチ（サイン券・撮影券）…21,000円（税込） ニコラス・ホルト（サイン券・撮影券）…25,000円（税込） ノーマン・リーダス（サイン券・撮影券）…29,800円（税込） ジョン・バーンサル（サイン券・撮影券）…25,000円（税込） ショーン・パトリック・フラナリー（サイン券・撮影券）…20,000円（税込） ノーマン・リーダス＆ショーン・パトリック・フラナリー（ダブルショット撮影券）…49,000円（税込） ノーマン・リーダス＆ジョン・バーンサル（ダブルショット撮影券）…50,000円（税込） ジョニー・デップ（撮影券）…75,000円（税込） ジャック・クエイド（サイン券・撮影券）…25,000円（税込） カール・アーバン＆アントニー・スター＆ジャック・クエイド（トリプルショット撮影券）…72,000円（税込） 東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp