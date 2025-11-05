トーセイ、今期最終を3％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額

トーセイ <8923> [東証Ｐ] が11月5日後場(14:30)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。25年11月期の連結最終利益を従来予想の140億円→144億円(前期は119億円)に2.8％上方修正し、増益率が17.5％増→20.9％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結最終利益も従来予想の18.5億円→22.5億円(前年同期は19.2億円)に21.5％増額し、一転して17.2％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の98円→100円(前期は79円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）連結業績予想 最近の業績動向を踏まえ、当社は、持続的な成長に向けて不動産再生事業の販売計画を戦略的に見直し、一部の物件販売時期を当期から翌期以降に変更することといたしました。また、区分マンションの販売が進捗したことや、保有不動産の賃貸収益ならびにホテル事業の収益の上振れ等を織り込み、売上高予想を前回予想比3,099百万円減の95,026百万円、営業利益予想を423百万円増の22,040百万円、税引前利益予想を500百万円増の20,300百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益予想を399百万円増の14,484百万円に修正いたしました。 （２）個別業績予想 連結業績予想と同様に、戦略的に不動産再生事業における当期販売計画の一部を翌期以降に見直したことによる売上高の減少および、保有不動産の賃貸収益ならびにホテル事業の収益の上昇等を織り込み、売上高予想を前回予想比2,310百万円減の56,779百万円、経常利益予想を284百万円増の15,405百万円、当期純利益予想を245百万円増の12,642百万円に修正いたしました。



当社は、株主の皆様への安定的な配当を経営の最重要課題と認識しており、収益性の高い事業機会の獲得による長期的な企業価値向上のために必要な内部留保と配当とのバランスについて、業績動向や経営環境、今後の事業展開を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。 期末配当金につきましては、2025年11月期の連結業績予想の修正および修正前の配当性向（33.7％）の水準を踏まえ、配当予想を前回予想より２円増額し、１株当たり100円（配当性向33.5％）に修正いたしました。※業績予想に関する留意事項上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、今後確定する決算数値とは異なる可能性があります。

