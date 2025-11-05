気象予報士が断言「台風26号候補、異例の本州接近で要警戒」伊豆諸島ルートの懸念浮上
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【台風26号候補】伊豆諸島コースもありうる？最新シミュレーション予測」と題した動画で、気象予報士の松浦悠真氏が、発生直前の台風26号候補に関する最新情報と警戒点を詳細に解説した。松浦氏は、「もしかしたら、もう動画をご覧になられている段階では発生しているかもしれません」と前置きし、11月の台風としては異例の本州付近接近の可能性に注意を促した。
松浦氏によれば、現在カロリン諸島付近の熱帯低気圧は緩やかに発達中で、5日夜には台風化する見通し。特に「7日の金曜日になると暴風域を伴い、8日には強い勢力、さらに9日～10日にかけて非常に強い勢力へと発達していきそう」という。先行する台風25号に加え、この台風26号候補は移動性高気圧の位置や周辺環境次第では伊豆諸島や本州南岸、沖縄方面へまで広範囲な影響が及ぶシナリオがあり、「特に伊豆諸島ではかなりの大雨、暴風になってくる恐れがある」と強調した。
さらに最新の数値モデルや各国のシミュレーションを用いてコースの“ばらつき”を比較。「GFSだと全然影響ないし、ECMとかだと南西諸島のみ影響を受ける、GSMだと伊豆諸島も含めて広範囲の影響が想定される」と述べ、「まだ全く影響ないですよとは言えない台風」と現在の予測精度を解説。加えて、「仮に台風が温帯低気圧に変わった場合も、この時期としては非常に珍しい非常に発達した低気圧になる可能性が高い。むしろ台風よりも強い風や雨が降る状況にもなり得る」と気象現象のリスクを指摘した。
伊豆諸島をはじめ、前回の台風で被害を受けた地域への備えに言及し、「11月にしては珍しく接近をしてくる台風になってくるかもしれません。まだ進路の予測誤差が大きい状態ですが、もし伊豆諸島に接近すれば再び注意が必要」と警告。「随時最新の情報をお伝えしてまいります。ぜひチャンネル登録、そして通知をオンにして次の動画もお待ちください」と結び、今後もタイムリーな情報発信を約束した。
松浦氏によれば、現在カロリン諸島付近の熱帯低気圧は緩やかに発達中で、5日夜には台風化する見通し。特に「7日の金曜日になると暴風域を伴い、8日には強い勢力、さらに9日～10日にかけて非常に強い勢力へと発達していきそう」という。先行する台風25号に加え、この台風26号候補は移動性高気圧の位置や周辺環境次第では伊豆諸島や本州南岸、沖縄方面へまで広範囲な影響が及ぶシナリオがあり、「特に伊豆諸島ではかなりの大雨、暴風になってくる恐れがある」と強調した。
さらに最新の数値モデルや各国のシミュレーションを用いてコースの“ばらつき”を比較。「GFSだと全然影響ないし、ECMとかだと南西諸島のみ影響を受ける、GSMだと伊豆諸島も含めて広範囲の影響が想定される」と述べ、「まだ全く影響ないですよとは言えない台風」と現在の予測精度を解説。加えて、「仮に台風が温帯低気圧に変わった場合も、この時期としては非常に珍しい非常に発達した低気圧になる可能性が高い。むしろ台風よりも強い風や雨が降る状況にもなり得る」と気象現象のリスクを指摘した。
伊豆諸島をはじめ、前回の台風で被害を受けた地域への備えに言及し、「11月にしては珍しく接近をしてくる台風になってくるかもしれません。まだ進路の予測誤差が大きい状態ですが、もし伊豆諸島に接近すれば再び注意が必要」と警告。「随時最新の情報をお伝えしてまいります。ぜひチャンネル登録、そして通知をオンにして次の動画もお待ちください」と結び、今後もタイムリーな情報発信を約束した。
YouTubeの動画内容
関連記事
気象予報士が語る「長期予報は当たらないと言われるが、実は傾向的中していた」10月天候を徹底振り返り
松浦悠真氏「台風26号候補は今後の進路に要注意」日本接近の可能性を警告
松浦悠真氏「晴れ多いが寒暖差に注意」台風26号候補発生の可能性も警告！
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。