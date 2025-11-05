カルビーが後場下げ幅を拡大、夏場の販売未達など響き２６年３月期業績予想を下方修正

カルビー<2229.T>が後場下げ幅を拡大している。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３４５０億円から３３９０億円（前期比５．１％増）へ、営業利益を２９８億円から２６０億円（同１０．５％減）へ、純利益を２０５億円から１７５億円（同１６．２％減）へ下方修正しており、これを嫌気した売りが出ている。



国内・海外ともに販売数量の伸長を見込み売上高は増加する見通し。ただ、コスト高騰やせとうち広島工場稼働に伴う減価償却費の増加などを高い販売伸長で抑える計画だったが、猛暑の影響で夏場の販売未達が影響し上期に減益を余儀なくされたことに加えて、今秋の道産ばれいしょについて収量減や品質低下が見込まれることなどが要因という。なお、期末一括配当については６０円から６６円（前期５８円）へ増額修正した。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高１６５７億４６００万円（前年同期比５．５％増）、営業利益１０１億５８００万円（同３１．９％減）、純利益６７億８８００万円（同３６．２％減）だった。



また、４００万株（自己株式を除く発行済み株数の３．２０％）、または１００億円を上限とする自社株買いを発表した。取得期間は１１月６日から来年３月３１日までで、取得した全自社株は消却を予定している。



更に、２６年３月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末日時点で１００株以上を６カ月以上継続して保有する株主を対象に、保有株数１００株以上５００株未満で１５００円相当、保有株数５００株以上で５０００円相当のグループ製品を進呈する。なお、初回の２６年３月末日時点の株主には継続保有期間に関わらず、上記優待品を進呈する。



出所：MINKABU PRESS