ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914.T>＝切り返し急。一時フシ目の４０００円まで株価を浮上させる場面があった。１０月下旬を境に波状的な大口資金の攻勢が観測され売買高も増勢。株価面では現状はまだ距離があるものの、早晩１０月末につけた年初来高値４２９０円奪回を視野に入れる場面も想定される。独自ソフトを使ったサーバーなどの自動監視システムを展開しており、検知した状況に対応した制御ソリューションで需要獲得が進んでいる。４日取引終了後に発表した２５年１２月期第３四半期累計（２５年１～９月）決算は売上高が前年同期比３％増の２６億７２００万円、営業利益は同１１％減の３億９７００万円となった。営業利益は２ケタ減益ながら、これについては中間期時点で既に織り込みが進んでいたほか、直近７～９月期でみると同利益は前年同期比倍増となる１億２３００万円と大きく伸びており、これを評価する買いを誘導している。



日本精工<6471.T>＝急伸。全体悪地合いの間隙を突いて投資資金が流入し、９月１９日につけた年初来高値を更新した。自動車や工作機械向けを中心とするベアリングの国内トップメーカーだが、足もとの業績は会社側の予想を大幅に上回る状況にある。４日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２２０億円から３００億円（前期比５．４％増）に大幅増額した。今年９月、ステアリング事業を手掛ける持ち分法適用会社の全株式を取得し完全子会社化したことで、売上高・利益ともに押し上げ効果が発生している。今期の営業利益は大幅減益を見込んでいたが、これに伴い一転して増益見通しに変わった。なお、最終利益については従来予想の７０億円から１６０億円（同５０．３％増）と倍増以上の上方修正となっている。これを材料視する買いを誘導する格好となった。



メディシノバ・インク<4875.T>＝急反騰。４日の取引終了後、ＭＮ－００１（タイぺルカスト）を２型糖尿病に起因する高中性脂肪血症及び非アルコール性脂肪性肝疾患の治療薬として評価するフェーズ２臨床試験の患者登録が完了したと発表しており、試験の進ちょくを材料視した買いが流入している。トップラインデータは２６年の夏ごろまでに取得できる見通しになっている。



