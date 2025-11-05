遅刻魔の友人に、ついにガチギレ！職場で話を聞いてもらった結果…【ママリ】

我慢の限界！遅刻しまくる友人にブチ切れた日

主人公の杉浦さほには、新井ふうかという中学のころからの友人がいます。同じ趣味をもつことから社会人になって2人で遊ぶ頻度が増えたさほとふうかですが、性格は真逆です。ふうかは約束の時間10分前には待ち合わせ場所に到着したいタイプで一方のふうかは遅刻の常習犯。





ある日の 約束 でも、ふうかは予定の時間から1時間も 遅刻 したにもかかわらず、悪気なさそうに「嘘の理由」を話してきました。そんなふうかの態度にさほはとうとうブチ切れてしまいます。

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

あまりにもひどいと感じるふうかの遅刻グセについて、さほは職場の仲間に相談してみました。どんな反応が…？と思ったけれど、やはり職場の人たちからもふうかに対しては辛口なコメントが…。



確かにさほの話だけを真に受ければ、ふうかの遅刻グセに救えるポイントがあるようには思えませんよね。これまで散々遅刻をされてきたさほからすれば当然のことでしょう。自分の中に悩みをとどめず、全くの第三者に聞いてもらうことで、悩みは冷静な解決法を得る場合もあります。



ただ一方で、トラブル相手のことを知らない人に相談する時は、自分の言葉もできるだけフラットになるように心掛けたいもの。複数人で誰かの話をする時は「悪口大会」にならないようにするのも大事なことですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）