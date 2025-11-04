横河電が２６年３月期業績予想を上方修正 横河電が２６年３月期業績予想を上方修正

横河電機<6841.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５６００億円から５７７０億円（前期比２．６％増）へ、営業利益を８００億円から８３０億円（同０．６％減）へ、純利益を５２５億円から５４５億円（同４．６％増）へ上方修正した。



主に欧州、日本、東南アジアでの大口案件の受注増加に伴い、制御事業の売上高が増加していることに加えて、前提となる為替レートを１ドル＝１４０円から１４５円へ見直したことが要因としている。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２８１９億９６００万円（前年同期比５．８％増）、営業利益３８９億８８００万円（同７．４％増）、純利益２９３億７１００万円（同１９．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS