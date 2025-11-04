サッカー日本代表、11月14日のガーナ戦チケットが完売！転売対策で「チケット無効」の文言が新たに追加

日本サッカー協会（JFA）は4日、11月14日（金）に愛知県の豊田スタジアムで開催するキリンチャレンジカップ2025「SAMURAI BLUE（日本代表）対 ガーナ代表」の観戦チケットが本日、完売したと発表した。当日券の販売はないという。

史上最速でのワールドカップ出場を決め、来年の本大会に向けた準備を進めている日本代表。10月から11月にかけて、国内での親善試合4連戦を戦っており、その2試合目にあたる10月14日のブラジル戦では「歴史的初勝利」が大きな話題となった。

今回、チケットの完売が発表されたのは、11月シリーズの1試合目。先日、2大会連続5回目のワールドカップ出場を決めたアフリカの雄ガーナとの一戦だ。

試合は約45,000人収容の豊田スタジアムで開催。日本代表が豊田スタジアムで試合を行うのは、2023年6月15日のエルサルバドル線（6-0勝利）以来となる。

非常に楽しみな試合だが、今回の「チケット完売」リリースでは、10月のブラジル戦などにはなかった文言が太字で追加されている。それがこちら。

「理由の如何を問わず、オークションまたはインターネットチケットオークションでの転売、または転売を試みる行為が判明した場合は、そのチケットは無効となります。」

転売行為が判明した場合、そのチケットは無効になるとのこと。チケット購入者は十分に注意してほしい。

日本代表のガーナ戦は、11月14日（金）19:20にキックオフ予定。なお、この試合を含む11月シリーズの日本代表メンバーは、今週6日（木）に発表される。