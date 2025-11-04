記念セレモニー、山本由伸が伝えた“感謝”

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。パレード後はドジャースタジアムでのセレモニーを行い、シリーズMVPに輝いた山本由伸投手は壇上で「I love Dodgers, I love LA」とファンへの思いを届けた。

ミゲル・ロハス内野手に呼ばれてマイクを渡された山本は冒頭で「Buenas tardes!（こんにちは）」とスペイン語で挨拶。その後、「You know what?! Losing isn’t an option!（知ってる？ 負けるという選択肢はない！）」と、意訳されて話題になった言葉を自ら発言した。

続けて「Thank you; my teammate, my coaches, our amazing staff and all the fans! We did it together!（チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフと全てのファンに感謝します。みんなで成し遂げたぜ！）」と感謝した。その後「I love Dodgers, I love LA」と英語でコメント。最後に日本語で「ありがとう」と伝え、球団とファンに感謝した。

セレモニー開始時、山本はバックスクリーンから先頭で登場。満員のファンの大歓声を受けて、マウンド付近のステージまで歩いた。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるジョー・デービス氏は「そしてパーティーが行われることは知っていたけど。カナダで行われそうだった。それはよくないことだ。ノー！ でも、“ヨシノブ・ヤマモト”が起きた！」とアナウンスし、ファンの歓声を誘った。

球場からは特大のMVPコールが沸き起こり、山本も手を振り応答。大谷翔平投手も横で喜びの表情を見せた。山本はワールドシリーズで3試合に登板。先発した第2戦は9回完投勝利、第6戦は6回1失点、“中0日”で救援登板した第7戦は2回2/3を無失点に抑え、シリーズ3勝をマーク。9度目の世界一に導き、MVPを獲得した。（Full-Count編集部）