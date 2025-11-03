ワールドシリーズを戦っていない球団の選手も山本を絶賛

ワールドシリーズで驚異の3勝をマークし、MVPに輝いたドジャース・山本由伸投手に賛辞が飛び交っている。1日（日本時間2日）の第7戦では救援登板して胴上げ投手に。シリーズを戦ったチーム以外の選手、関係者たちからも、山本の残した成績に「なんてヤバいだ」「凄すぎ」と驚きの声があがった。

山本はワールドシリーズでは3試合に登板して3勝。第3戦では登板はなかったものの、延長18回にもつれる試合となり、ブルペンで投球練習を行っていた。プレーオフでは計6試合で526球を投じ、まさに熱投だった。シリーズ3勝は直近では2001年のランディ・ジョンソン以来。その前の1968年ミッキー・ロリッチも同様だが、まず第7戦までもつれないと達成不可能な記録ということもあり、球界関係者もその凄みに頭を抱えている。

ドジャース、ブルージェイズ以外のチームからも、山本への称賛の声が。同地区ジャイアンツのエース、ローガン・ウェブ投手はX（旧ツイッター）で「ヤマは最高の奴だ！ なんてシリーズだ！ 数か月後にまた会おうぜ！」と投稿。パドレスのダルビッシュ有投手も「山本くん色々と凄すぎた」とつぶやいた。

ロイヤルズのビニー・パスカンティーノ内野手は「ヤマモトは既に（狂犬だったが）、真の狂犬になった。ドジャースおめでとう。信じられない」と称賛していた。元ドジャースのアレックス・ウッド氏も「昨夜90球以上投げた後で、今夜マウンドに立つ投手はヤマモト以外に一人もいない。本当に信じられない。何てヤバいやつだ」と記した。（Full-Count編集部）