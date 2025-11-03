この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気旅行系YouTuberのおのだ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「おのだから大事なお知らせ」と題した動画を公開。ファン待望の節目となる“10年目突入”と、それに合わせた新しいチャレンジについて語った。



冒頭で「旅行系YouTuberとして今月で10年目に突入します」と報告したおのださんは、「本当にね、もう皆さんに見ていただいて、私、生活できておりますということで、ありがとうございます」と、長年支えてくれた視聴者に改めて感謝。元々海外旅行好きのブロガーだった自身が、YouTube配信にシフトし様々な困難も乗り越えてきた10年を振り返った。



そして、今回のお知らせのメインとして「なんと、私、本を出すことになりました」と発表。気になるタイトルは『旅は究極の自己投資、自由に生きるための世界スマート旅』。「一生懸命、いろいろ練って書いたので、ぜひ皆さんに読んでもらいたい」と予約ページ（Amazonリンク）からの購入を呼びかけた。「この本は…私とか全く興味ないような人でも意味のある、飛行機の裏技やポイントの活用法など、役立つ情報も盛り込んでいます」と内容の幅広さもアピールした。



さらに「そろそろ世界一周の旅に出るかも」「今回、スターアライアンスのファーストクラスで行ってまいります」と、再び世界一周航空券を使った壮大な旅に出発することも宣言。「行きたいところに全部行く」という自身のテーマを掲げ、新たな土地や未踏の場所も積極的に訪問すると意気込む。「現状、行った国は99カ国。12月24日本の発売に合わせて、100カ国突破を目指します」と新たな目標も付け加えた。



また、出版記念イベントを12月28日に東京で開催することも告知。「ツーショット撮影や、世界一周報告会も予定。ぜひ年末に会いに来てほしい」とイベントの魅力も語った。



動画を締めくくるにあたり「どれだけこの本が売れるかは未知数です。ですが、マイルや最新旅行情報など、ためになる内容にはなってるので、ぜひよかったら買っていただければ」と呼びかけるおのだ氏。「明日から世界一周航空券の旅、ファーストクラスで行ってまいりますので、応援よろしくお願いします」と、前向きに旅へと旅立つ姿で動画を締めた。