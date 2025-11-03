11月15日、16日に千葉・幕張イベントホールで開催される音楽フェス「CROSS ROAD Fest」の公式サイトおよびSNSが3日までに更新され、タイムテーブルを公開しない方針を示した。SNSには「食事、トイレのタイミングがある」「体力的な不安が大きい」などの意見が相次ぐなど、物議を醸している。

同フェスは「お越しいただく皆さまに全てのバンドをご覧いただきたいため、タイムテーブルの公開はございません。次に誰が登場するかも含めて、是非楽しんでいただければ幸いです」とタイムテーブルを非公開とする方針を発表。また、「転換は各バンド間30分程度ございます」とも伝えた。

これを受け、SNSには「せめて出演時間と転換時間だけでも教えて欲しい。食事、トイレ、喫煙のタイミングもあるし」「客のこと何も考えていなくてちょっとひどすぎる」「7時間を超える公演でタイムテーブルが無いのは体力的な不安が大きすぎます」「チケット発券してきたけど行くか迷ってきた」「その考えもわかりますが、女子トイレは長蛇の列になるかと思います。全席指定なので演奏中は席に戻れず結局観れない可能性があります」などの指摘が相次いだ。

同フェスの1日目に出演予定の「SHAZNA」のボーカルIZAMは自身のXを更新。「あの会場は規制やスペースの問題がかなりあって出来る事が限られているみたいなんだ…」と明かし、「とにかくボクはみんなの負担が少しでも軽減されるようにボクが出来る範囲になってしまうけれど、運営様にとある御提案をさせていただきました。両日来てくれるみんなが心から楽しめるように働きかけてみるね」とつづった。