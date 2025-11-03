「今日はとても楽しい歌が歌えました。ありがとうございました」

「いろんな爆弾トークもしちゃって、なんで私こんなこと言っちゃったんだろうって、今ちょっとすごい反省してます。すみませんでした！」

11月1日に福岡県宗像市で開催された音楽イベント「宗像フェス〜World Heritage Munakata〜」で、メインステージのトリを飾った華原朋美（51）。終演後にYouTubeチャンネルを8カ月ぶりに更新し、はにかみながら冒頭のように感想を述べていた。

翌2日にも山口県下関市で開催されたボートレースのイベントに登壇するなど精力的に活動しているが、華原の“激痩せ疑惑”がにわかにSNSを騒つかせている。

「ここ数日の間に、華原さんの“ビフォーアフター”を比較した投稿がSNSで拡散されているのです。今年3月くらいに撮影されたふくよかな姿に対して、10月上旬にデビュー30周年を記念したライブの打ち上げで撮影された姿が並んでおり、“激痩せした”と注目を集めることに。たしかに打ち上げでの写真は、目が窪んでいて頬がかなりシャープになっていました。首筋もほっそりとした印象で、写真だけでも短期間で減量したことうかがえます」（WEBメディア記者）

投稿が拡散されたことで、XやThreadsでは華原のほっそりとした近影に心配する声が相次いでいる。

《大丈夫かな》

《加工だよね？》

《こんなに痩せちゃったの？》

そんな華原といえば、一時期ダイエットに取り組んでいたことが話題を呼んでいた。

「’19年8月にお子さんを出産してから“産後太り”に悩まされていたそうで、’21年10月に企業とのタイアップでダイエット企画をスタート。’22年2月に74.9キロあった体重が64.3キロまで落ちたことを報告し、’23年3月には“50キロを切ったり切らなかったり”とブログで明かしていました。その後もパーソナルトレーニングに励んでいたそうですが、約8カ月前にアップされたYouTube動画では再びふっくらとした姿に。華原さんは体重の増減を繰り返していたのかもしれません」（前出・WEBメディア記者）

もう一度スリムなプロポーションを取り戻したかたちだが、それにはワケがあるという。

’24年11月から今年6月にかけて、全国各地を巡る24公演のツアーを完遂させた華原。9月にはデビュー30周年を記念したスペシャルライブも開催し、現在に至るまで精力的にアーティスト活動に専念している。

「最近ではSNSやブログでダイエットに関する発信はしていませんでしたが、今年8月に『ENCOUNT』で公開されたインタビューで、デビュー30周年のライブに向けてボディメイクに励んでいることを明かしていました。応援してくれているファンやスタッフの期待に応えたいとの思いがあったそうで、全国24公演のツアー途中から始めたそう。ダイエット方法も《パーソナルトレーナーさんにしっかりついてもらって進めました》と明かしていました」（芸能関係者）

プロ意識の高さがうかがえるエピソードだが、「歌手・華原朋美」としての熱意は年々増しているという。前出の芸能関係者は言う。

「’20年9月に以前の所属事務所を退所した華原さんは、’21年1月に芸能事務所『伝元』に移籍しました。同年8月には『伝元』の代表取締役との結婚が大々的に発表されましたが、’22年5月に離婚していたことを後に公表。華原さんは’22年末に元夫の事務所との契約も解消し、その後は自身が代表を務める個人事務所で活動を続けています。

そうしたなか、’23年11月にはバラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）への出演辞退を宣言したことも。番組ではカラオケに挑戦するユーモラスな姿を見せていましたが、《私は芸人でもなくお笑いでもなく歌手、華原朋美として頑張りたい》とXにつづっていました。

全国を巡るツアーだけでも体力の消耗が予想されますが、並行してダイエットにも励んだというのは、歌手としての在り方に強いこだわりがあるのでしょう。シングルマザーとなり、“後ろ盾”を失ってからの華原さんには、以前よりも本気度が増しているように感じます」

そんななか巻き起こった“激痩せ疑惑”だが、さほど心配する必要はないかもしれない。

「SNSで拡散されている打ち上げの近影はノーメイクで、ヘアセットもされていない状態でした。撮影時に光の加減などで、実際よりも痩せて見えてしまったように思います。最新のYouTube動画で公開されたステージ映像などではもっと健康的に見えましたし、11月1日のフェスに行ったというファンからは《こんなにガリガリではなかった》との証言もありました。華原さんにはパーソナルトレーナーがついているようですし、なによりも彼女はお子さんとの生活を大切にしています。家族を守る身であるだけに、自身の健康を危険にさらすようなダイエットをしているとは考えにくいでしょう」（前出・WEBメディア記者）

ステージに立ち続ける華原に、多くのファンも“いつまでも健康でいて”と願っていることだろう。