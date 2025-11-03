機能性だけじゃない、高いデザイン性にも注目！ ユニークな“ハンガーアイテム”

洋服はもちろん、日用品やバッグなどを吊るすなど、さまざまなシーンで活躍するユニークなハンガーアイテムをラインナップ。機能性だけじゃない、インテリアに馴染む高いデザイン性にも注目。

ちょっと武骨なデザインが魅力的な収納アイテム

オーガナイザー\3,850 ハンガー\1,320（プエブコ TEL. 090-9140-0579）

小物やツールを収納するのにちょうどいいポケットが付いたゴム引き生地のオーガナイザーは、フラップ部分にハンガーを入れて使用する。ジャケットなどを掛けてもOK。

まるでオブジェのような、真鍮のタオル用ハンガー

W65.9×D8.5×H10.7cm \24,200（Ferm Living/KOZLIFE TEL. 03-6435-2234）

山や波のようにも見える、ニュアンスのあるユニークな曲線が印象に残る。タオルと壁の間に隙間ができる作りにより、湿気がたまりにくく、衛生的なところもポイント。

無駄を削ぎ落としたシンプルな佇まいに惚れる

W33.5×D30cm \1,320（プエブコ）

生活感のないクールなルックスが新鮮な、アルミ製のペーパータオルハンガー。ストッパーは上下にスライドし、厚みのあるロールタイプもスムーズに使える。フェイスタオルやてぬぐいなどを掛けるのにも便利。

バッグを置くスペースがない時に助かる便利グッズ

W6×D1cm各 \1,045（ストリームトレイル/Neue）

リュックやバッグをテーブルに引っ掛けるアイテム。テーブルに接地する部分はゴム素材＆ギザギザの形状で、抜群の安定感。使わない時はバッグのアクセサリーに。

海の風景を思わせる素朴でモダンなハンガー

\8,800（タラスキンボンカース）

『CIBONE』と『merci』の企画によりハンガー好きのために誕生したアイテムは、すべて形の異なる流木と、手染めをした木綿ロープを使った、浜辺を想起させるデザインに。