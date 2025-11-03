韓国の歌手G−DRAGON（ジードラゴン、本名クォン・ジヨン）のアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議歓迎晩餐会のステージが、各国首脳たちから好評を博した。10月31日、現場で自らスマートフォンを取り出して公演の様子を撮影していた首脳たちは、翌日にはそれを自身のSNSに共有するなど、熱い反応を見せた。

マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は1日（現地時間）、インスタグラムに「マレーシアの多くのK−POPファンが、今夜のG−DRAGONの公演を共有してほしいと要請した。ファンを失望させないために、彼の公演の一部を共有したい」と書き込み、G−DRAGONが『Drama』を歌う様子を投稿した。この映像は「いいね」が11万件を超えるなど大きな人気を集めている。現地インターネット上では「子どものお願いを聞いてあげるパパみたい」「私たちのリクエストに応えてくれてありがとう」といったコメントが寄せられた。

シンガポールのローレンス・ウォン首相も「APECには政策と貿易交渉だけがあるわけではない」と書き込み、インスタグラムにG−DRAGONの公演の様子を投稿した。シンガポール国民たちは「G−DRAGONをシンガポールに呼んで」などのコメントを寄せて反応した。

当日、現場でG−DRAGONの公演を見守っていたカナダのマーク・カーニー首相、チリのアルベルト・バン・クラーベレン外相、タイのアヌティン・チャンウィーラクン首相に同伴したタナノン・ニラミット夫人なども、スマートフォンを取り出してステージを撮影する姿が目撃された。

G−DRAGONはこの日、慶州ラハンセレクトホテルで開かれた「2025 APEC首脳会議歓迎晩餐会」後に行われた文化公演のステージに登場し、『Power』『Drama』『Home Sweet Home』の3曲を順に歌った。特にG−DRAGONは、公演で、真珠の数珠飾りが耳元からつけられた韓国の伝統的な笠「カッ」を連想させる中折れ帽をかぶり注目を集めた。最近、世界的な人気を得たNetflixアニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』に登場するSaja Boys（サジャボーイズ）のキャラクターを思い起こさせるという反応も出ている。