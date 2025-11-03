ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、球団史上初となるワールドシリーズ連覇から一夜明け、自身のインスタグラムを更新。激闘を繰り広げたブルージェイズの本拠地・ロジャーズセンターをバックに、ソファの上の愛犬デコピンが眠そうな表情を浮かべている１枚を公開した。

前日１日（同２日）は３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ第７戦に二刀流で臨むと、中３日で先発した投手としては３回にビシェットに先制３ランを被弾し、２回１／３を５安打３失点で降板したが、打っては２安打と躍動した。ベンチでは味方のプレーに何度も絶叫。延長１１回にスミスが決勝ソロを放つと、最後は９回から“中０日”で連投した山本由伸投手（２７）が試合を締め、大谷も喜びを爆発させた。「すごい展開でしたけど、全員がいい野球をして、最後、素晴らしい勝ちだったと思います」「由伸が世界一の投手だとみんなが思ってるんじゃないかなと思います」「本当に全員でつかみ取った、そういう優勝だなと。まだ終わったばかりなので今日、明日ぐらいはこの勝利に存分に浸りたい」などと話していた。

ドジャースはカナダのトロントからロサンゼルスに戻り、３日（同４日）には優勝パレードが予定されている。