阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で２００６人が出席して行われた。傘下に収める阪神タイガースに関する意見や要望も飛び交う中、ある男性株主は「全く使いものになっていない。試合に出ることもかなわない」と近年の外国人選手の補強に痛烈ダメ出し。「フロントはどうなっているのか」と強く訴えた。先発候補の左腕ルーカスは腰部の疲労骨折で長期離脱を余儀なくされ、右腕ラグズデールは制