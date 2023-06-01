◇W杯北中米大会1次リーグA組チェコ―南アフリカ（2026年6月18日アトランタFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグA組第2戦は18日（日本時間19日）、黒星発進となったチェコ（FIFAランク44位）が南アフリカ（同61位）と1―1の引き分け。W杯史上初となった70代指揮官対決はドロー決着となり互いに勝ち点1を分け合う結果に終わった。W杯は1次リーグ第1戦が終了し、この日から第2戦がスタート。A組ではともに黒星