◇W杯北中米大会1次リーグA組南アフリカチェコ（2026年6月18日アトランタFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグA組第2戦は18日（日本時間19日）、黒星発進となった南アフリカFIFAランク61位）がチェコ（同44位）と1―1の引き分け。1点を追いかける後半38分、MFモコエナ（マメロディ・サンダウンズ）がPKから同点ゴール。W杯史上初となった70代指揮官対決は終盤に追いつきドロー決着となり、互いに勝ち点1を