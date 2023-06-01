スポニチスポニチアネックス

サッカー日本代表がチュニジア戦に向けて練習 左膝負傷で欠場の久保建英

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本代表は現地時間18日、チュニジア戦へ向けた練習を行った
  • 左膝負傷で欠場が決まった久保建英は練習を欠席したものの、練習場を訪問
  • 昼食後、メキシコ・モンテレイの試合会場へ移動するイレブンを見送るため
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 紐なしバンジーで死亡 恋人卒倒
  2. 2. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
  3. 3. 「紅プリンセス」中国に流出か
  4. 4. 大阪で結核の集団感染 1人が死亡
  5. 5. 医師が酒に睡眠剤? 驚きの逮捕歴
  6. 6. 「またか」山田邦子が意味深文章
  7. 7. こち亀公式サイトに前代未聞機能
  8. 8. 【もはや清々しい】広告費をかけて消される広告を出したチルアウト、今度はPR記事で「ぜひ消してください」と叫ぶ
  9. 9. DAZN Soccer 解約希望者に返金へ
  10. 10. 妊婦はねられ死亡　生まれた赤ちゃんに重い障害「無念計り知れない」　被告の女（50）に禁錮2年6か月の実刑判決　愛知・一宮市
  1. 11. 西武新宿駅構内で催涙スプレーか
  2. 12. DAZN 新規受付を停止すると発表
  3. 13. 永野芽郁 二股不倫疑惑に反論か
  4. 14. マイナ保険証の利用率 68%超え
  5. 15. ロッテ アイス値上げ発表を中止
  6. 16. さんま 玉緒さん葬儀に異例参列
  7. 17. すき家「ラーメン」高須氏感想は
  8. 18. 長時間イヤホンで「耳カビ」危険
  9. 19. 父死亡 風呂場に血のついた木刀
  10. 20. 富士山の救助有料化 本格協議へ
  1. 1. 大阪で結核の集団感染 1人が死亡
  2. 2. 妊婦はねられ死亡　生まれた赤ちゃんに重い障害「無念計り知れない」　被告の女（50）に禁錮2年6か月の実刑判決　愛知・一宮市
  3. 3. 西武新宿駅構内で催涙スプレーか
  4. 4. マイナ保険証の利用率 68%超え
  5. 5. 長時間イヤホンで「耳カビ」危険
  6. 6. 監禁殺人 常軌を逸した遺体の姿
  7. 7. 父死亡 風呂場に血のついた木刀
  8. 8. 富士山の救助有料化 本格協議へ
  9. 9. 生活保護受給者の遺体を半年放置
  10. 10. 性暴力 女性の教員免許取り上げ
  1. 11. 自宅で父死亡 警官に体当たりか
  2. 12. 日本にネパール人が急増? 実態
  3. 13. 結核で男性死亡 1年で症状が悪化
  4. 14. 入浴介護 知られざる現場の実態
  5. 15. 崖の上のヤギ「ポニョ」天国へ
  6. 16. 円谷プロ 退職者続出で混乱か
  7. 17. 友人死亡 女「いっぱい刺した」
  8. 18. 辺野古事故 船長に性暴力の疑惑
  9. 19. 佳子さま 勝負コーデでつくばへ
  10. 20. グリ下で「くすり屋さん」再逮捕
  1. 1. 「紅プリンセス」中国に流出か
  2. 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  3. 3. 「朝ごはん抜きは太る」理由
  4. 4. 「森蘭丸＝美少年」はウソだった
  5. 5. ワークマンの2900円靴の「罪」
  6. 6. 金の国じゃねぇか TDRに批判の声
  7. 7. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
  8. 8. オランダで「青」雅子さまの思い
  9. 9. 藤井聡太棋王の隣に美女 正体は
  10. 10. 文春 高市氏を巡る記事の説明へ
  1. 11. 「言葉尻を取る方が悪い」専門家が提言する自衛隊の国際標準化と実態に即した用語復活の必要性
  2. 12. 園児の皆さんに…橋下徹氏が反省
  3. 13. 祖父亡くし機内で涙…CAが神対応
  4. 14. 美人の苦悩 根深いルッキズム
  5. 15. タバコ盗もうと暴走 同僚神対応
  6. 16. 対ゴキブリに最強と噂されるもの
  7. 17. 高市氏の笑顔に指摘 裏側の心理
  8. 18. 新人の村木汀氏 質問に口ごもる
  9. 19. 愛子さま「天皇修行」欠席が波紋
  10. 20. 母が孤独死 手帳の内容に号泣
  1. 1. 紐なしバンジーで死亡 恋人卒倒
  2. 2. 「日本人みな同じ顔」発言を謝罪
  3. 3. リロの声優務めた 米女優が死去
  4. 4. 言葉失う 日韓のコミュ術に違い
  5. 5. 中国、G7の高市首相の表明に反発
  6. 6. メキシコと韓国 W杯でファン悩み
  7. 7. 韓国女性への「つり目態度」物議
  8. 8. ウ軍 モスクワなどに無人機攻撃
  9. 9. 12歳が無断で運転 6時間走行 中
  10. 10. ロシア風刺芸術家射殺で男拘束
  1. 11. 「家に住んでいるだけのケダモノ」北朝鮮“暗黒の村”の知られざる実態
  2. 12. 米・イランが「覚書」に正式署名
  3. 13. 外国人労働者 日本に急増の背景
  4. 14. 米とイラン合意 覚書の内容判明
  5. 15. 韓国の封鎖デモがエンタメ界直撃
  6. 16. 中国SNSで「コナン」に感謝の声
  7. 17. 結合双生児の1人に恋人 関係は?
  8. 18. トランプ氏 国防生産法を発動
  9. 19. 中国外相、米イラン合意を歓迎
  10. 20. 「普通」に暮らしてたのに…日本へ移住の家族、苦情受け入居3日で引っ越しの憂き目―香港メディア
  1. 1. 【もはや清々しい】広告費をかけて消される広告を出したチルアウト、今度はPR記事で「ぜひ消してください」と叫ぶ
  2. 2. ロッテ アイス値上げ発表を中止
  3. 3. 「シエンタ」16万台をリコール
  4. 4. ロッテがアイス価格改定発表中止
  5. 5. 「クラフトボス」など値上げへ
  6. 6. 高額株を0.1株購入するメリット
  7. 7. ホンダ 社長の役員報酬が6割減
  8. 8. 東京一極集中の裏 九州に大変化
  9. 9. 「愛眼」YouTuber商品を巡り謝罪
  10. 10. 米オープンAI 日本で広告表示へ
  1. 11. W杯観客席のビキニ美女 正体はAI
  2. 12. 中国の高速鉄道計画に「明暗」
  3. 13. OpenAIは年間数兆円規模の損失か
  4. 14. 仕事暇すぎ タクドラが辛さ語る
  5. 15. 書店減少 大手15社が共同声明
  6. 16. 日本人 観光しなくなったワケ
  7. 17. 円相場 約2年ぶりの値動き
  8. 18. フジクラ 一転最終増益の見通し
  9. 19. 東海道新幹線に完全個室を導入へ
  10. 20. 円相場 前日比22銭の円安値
  1. 1. 文科省も騙された架空の大学
  2. 2. 偽ロボット認証詐欺 最新の手口
  3. 3. スマホユーザー必携のアプリ
  4. 4. Type-CポートからHDMIとVGAへ同時出力！2台のディスプレイを接続できる変換アダプタ
  5. 5. 台湾の国民的家電 大同電鍋に
  6. 6. HDMIケーブル1本で接続！幅50cmのコンパクトサウンドバー
  7. 7. Appleは2027年春に第2世代iPhone Airを発売か、超広角カメラを追加した背面デュアルカメラ搭載＆バッテリー駆動時間も向上か
  8. 8. 電子工作時の小ネジの紛失やドライバー類の転落を防いでくれる「耐熱・断熱 シリコン作業マット」
  9. 9. 上司が「権利主張だけの無能人」と青年を解雇！ 人気ブロガーが“上司のブログ大批判”
  10. 10. サーティーワンが募金するとアイス1個を無料プレゼントする「Free Scoop」を例年通り実施
  1. 11. AIがリアルに歌う歌声合成エンジン「CeVIO AI SONG」最新版 バーチャルアーティスト「IA」と「OИE」が登場
  2. 12. ウォンカは夢見たチョコレート店を開くことができるのか!？ 『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』完全吹替版声優・チョコレートプラネットが息ぴったりのナレーション！ 特別映像“ウォンカの人生ゲーム”編が解禁
  3. 13. 【ミニレビュー】クラファン開始、イヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー」装着してみた
  4. 14. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
  5. 15. Steamで人気の壁紙アプリ「Wallpaper Engine」用の美少女壁紙にマルウェアが仕込まれていることが判明
  6. 16. NEC、NATOサイバー防衛協力センター主催演習に参加 - 環境構築と事前演習を支援
  7. 17. 車中泊・ペット・電力の新常識、EcoFlowが「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」出展
  8. 18. 使えるOffice閲覧！ビジネスの世界標準　BlackBerry 8707h【ケータイラボ】
  9. 19. PhotoshopとLightroomの連携で写真を仕上げる : 第5回　Lightroomの色の基本〜カメラプロファイルと現像設定の簡単な反映方法
  10. 20. 便利だけどちょっぴり邪魔な「ピクチャ・イン・ピクチャ」を非表示にする方法：iPhone Tips
  1. 1. DAZN Soccer 解約希望者に返金へ
  2. 2. DAZN 新規受付を停止すると発表
  3. 3. 森保J試練 久保建英が次戦欠場へ
  4. 4. まさか…大谷翔平が一夜で陥落
  5. 5. 勉強してこいと…本田圭佑へ私見
  6. 6. ネイマール W杯全休の可能性浮上
  7. 7. 久保建英のけが 全治6週間可能性
  8. 8. 日本VS蘭戦 米で異例の大注目
  9. 9. 八百長で逮捕報道のFW 次戦欠場
  10. 10. W杯初戦 エジプト代表が7星削除
  1. 11. 久保建英不在なら「しんどい」
  2. 12. 阿部氏騒動 義母が違和感語った
  3. 13. J1横浜Mの新監督 就任が決定的
  4. 14. 久保の代わりいない 偉人が指摘
  5. 15. 元ブラジル代表が渡米直前に逮捕
  6. 16. こんな差が メッシとC・ロナ明暗
  7. 17. メッシに赤紙疑惑? 物議を醸した
  8. 18. W杯「飲水タイム」にブーイング
  9. 19. 森保Jに試練 久保残り2戦欠場も
  10. 20. 大谷7勝目 二刀流ならではの秘策
  1. 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
  2. 2. 医師が酒に睡眠剤? 驚きの逮捕歴
  3. 3. 「またか」山田邦子が意味深文章
  4. 4. こち亀公式サイトに前代未聞機能
  5. 5. 永野芽郁 二股不倫疑惑に反論か
  6. 6. さんま 玉緒さん葬儀に異例参列
  7. 7. 長尾謙杜が謝罪 また何かでる?
  8. 8. 細木氏のドラマ 1円も貰ってない
  9. 9. なんか嫌 やす子に冷ややかな声
  10. 10. 20th Century『MAO』OP担当！『犬夜叉』以来26年ぶりに再び高橋留美子作品のOPで光栄　曲名は「僕らが上書きする世界」
  1. 11. 破局? 小泉今日子の「不倫」全貌
  2. 12. はやぶさ解散 ヒカル芸能界引退
  3. 13. 山里 ヤバい先輩芸人を実名告白
  4. 14. 漫画家岡本慶子さん脳出血で死去
  5. 15. 電車で男性に注意 寺田心に賛否
  6. 16. ローラ帰国 LAのブランド終了
  7. 17. ビジュ変の芽郁 業界から疑問視?
  8. 18. 膵臓に腫瘍4つ 光上せあらが報告
  9. 19. 「ポケセンオンライン」が大混雑
  10. 20. TDRで結婚指輪を落とす 衝撃展開
  1. 1. 結婚してはいけない女性 特徴3つ
  2. 2. 大団円を迎えた嵐が「老若男女に愛された」最大の理由。“元祖国民的アイドル”とは違う強みで時代を掴んだ5人の凄まじさ
  3. 3. ここまで衰えが…母の老いに絶望
  4. 4. ローラ 自身のブランド終了へ
  5. 5. 一番辛いのは子どもだ 強く警鐘
  6. 6. でこぽん吾郎 保育士時代の驚き
  7. 7. 大関「甘酒190G瓶詰」販売終了へ　50年以上にわたるロングセラーに幕　後継は紙容器のカートカンを採用
  8. 8. ピングーとオルビスがコラボ
  9. 9. 4年も隠し続けたいじめヒロイン
  10. 10. ゲッターズ飯田の一番弟子が指南
  1. 11. 土屋太鳳の姉 抜群スタイル騒然
  2. 12. 顔合わせ＆結婚式で義母が大暴走
  3. 13. 「Wings Collection」限定コスメ
  4. 14. 離婚したい ドッキリ仕掛け後悔
  5. 15. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
  6. 16. 父が愛人 姉妹のその後
  7. 17. 「アコム」CMから24年 女優の今
  8. 18. ちいかわのマルチバームが新登場
  9. 19. 朝からゴキゲン！転んでもへっちゃら！ギャルノリのパワフル1歳児
  10. 20. 北欧雑貨ストア「フライング タイガー」二子玉川に新店舗をオープン

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得