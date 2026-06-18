その国の特色を表現するなど、近年、凝ったデザインのものが増えてきたサッカーのユニフォーム。中でも北中米W杯で使用する日本代表のアウェイユニフォームは人気も高く、さまざまな海外メディアに取り上げられるほどだ。ただ、好き勝手にユニフォームを作っていいわけではない。ちゃんとルールは存在する。そんなルールを巡り、W杯初戦の直前にユニフォームのデザイン変更を余儀なくされたのがエジプト代表である。16日にベルギー