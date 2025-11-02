和田アキ子の冠番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）が、来年3月をもって終了することが分かった。11月2日オンエアのエンディングで、和田本人が語った。

「和田さんは、『私はずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました』と言及。続けて『（番組）40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、これが一番良いタイミングだなと思って、今日発表させていただきます。『アッコにおまかせ！』は、来年の3月をもって終了とさせていただきます』と報告していました」（芸能記者）

先月40周年を迎えたことを契機として幕引きを決めたという和田。この後、視聴者や準レギュラーへの感謝の念を口にしていたが……。芸能プロ関係者は彼女を取り巻く現状をこう語る。

「来年4月以降は、こうしたメディアにレギュラーで出演する機会は、35年続いているラジオ『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』（ニッポン放送）のみとなります。

かつては『クイズ悪魔のささやき』『快傑熟女!心配ご無用』『しあわせ家族計画』（すべてTBS系）といった人気番組の司会を務め、永谷園や東洋羽毛など担当CMも多かった和田さんですが、最近はそうした露出も激減。地上波のTVレギュラーがなくなり、ラジオ1本となると、時代の移り変わりを感じざるを得ませんね」

頼みは『アッコのいいかげんに1000回』だが、こちらでも最近は失言が多いという。

「9月6日の放送回では、大阪・関西万博でおこなわれる音楽イベントに浅田美代子さんが出演するという話題になった際、その歌唱力について、『言うてたよ、みんなに。“ああいう歌手になっちゃいけないっていう子だった”んですよ』と、浅田さんを紹介。こうした“悪評”を周囲に言いふらしていたような趣旨の発言をして、物議を呼んでいました」（前出・芸能プロ関係者）

和田はこの日の『アッコにおまかせ！』で、「まだ歌も頑張ります」と宣言していたが……。

「万全とはいえないコンディションが続いていることも事実です。膝、股関節の手術もしている和田さんは、今も歩きにくさを訴えています。また、“シェーグレン症候群”という膠原病（こうげんびょう）の一種を患っていると公言しています。今年2月には、下まぶたのまつげが眼球に刺さってしまう“眼瞼内反症（がんけんないはんしょう）”のため、右目の手術を受けています」

現在75歳の和田。ステージに上がるのはファンのためとはいえ、これを機にゆっくり養生するのも悪くないのかもしれないが……。