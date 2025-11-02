讃岐vs鳥取 スタメン発表
[11.2 J3第34節](ピカスタ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 7 江口直生
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 24 上野輝人
MF 60 森川裕基
FW 88 松本孝平
控え
GK 1 今村勇介
DF 5 小松拓幹
DF 35 左合修土
MF 21 ノ・スンギ
MF 96 吉田陣平
FW 11 エドゥアルド
FW 22 大野耀平
FW 30 丹羽詩温
FW 90 後藤優介
監督
金鍾成
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 8 田中恵太
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
MF 32 伊川拓
MF 66 土肥航大
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
