[11.2 J3第34節](ピカスタ)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 44 林田魁斗

DF 99 附木雄也

MF 7 江口直生

MF 13 前川大河

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

MF 24 上野輝人

MF 60 森川裕基

FW 88 松本孝平

控え

GK 1 今村勇介

DF 5 小松拓幹

DF 35 左合修土

MF 21 ノ・スンギ

MF 96 吉田陣平

FW 11 エドゥアルド

FW 22 大野耀平

FW 30 丹羽詩温

FW 90 後藤優介

監督

金鍾成

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

DF 55 大嶋春樹

MF 3 永野修都

MF 8 田中恵太

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン

MF 2 藤田一途

MF 13 清水祐輔

MF 32 伊川拓

MF 66 土肥航大

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

監督

林健太郎