【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

クラブハウス、フィールドで称賛の声が溢れた。ドジャース・山本由伸投手が31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回5安打1失点の好投でシリーズ2勝利目を挙げた。試合後、ドジャースナインからは「驚異的」「インクレディブル」など、最大級の敬意が送られた。

シリーズ第2戦で9回1失点完投勝利、延長18回に及んだ第3戦は中1日で異例のブルペン準備を行った山本。負ければ終わりの一戦で、再び敵地のマウンドに上がった。初回1死から失策でピンチを背負うも、ゲレーロJr.を三併殺に仕留めた。3回に1点を失ったが、6回96球を投げて5安打1失点、1四球6奪三振の粘りの投球で勝利に導いた。

試合後、山本に対してナインは感謝の言葉を届けた。相棒のウィル・スミス捕手は「本当に良かったと思う。1失点で6回を力強く投げ抜いてくれた。今日、僕たちがが必要としていたものだった」と称え、最後を締めたタイラー・グラスノー投手も「彼の1年を通じてのパフォーマンス、ポストシーズンでの活躍は驚異的だ」と称賛を送った。「（今日の活躍に）僕は驚いていないよ。僕が見た中でも最高レベルの投手だ」、「大舞台でも動じないし、グレートだよ」と言葉を続けた。

不振に悩みながらも3回に貴重な適時打を放ったムーキー・ベッツ内野手は「ヨシは……最前線で投げる先発投手なんだ。彼は、手にしたもの（契約）に相応しい理由を示したね」と、12年3億2500万ドル（約492億円）の契約に納得の表情を見せた。ミゲル・ロハス内野手は「ヤマモトは決してアクセルを緩めなかった。1球1球に気迫がこもっていて、その気迫に俺たちも合わせたくなるんだ」と話し、チームを鼓舞するエースの姿勢に感銘を受けた様子だった。

また、MLB公式X（旧ツイッター）が試合後に公開したトミー・エドマン内野手のインタビューで、エドマンは「彼はインクレディブル（本当に信じられない）だね。最高峰の舞台でそれ（好投を）やってのけるんだから」「どんなに褒めても足りないよ」と拍手を送った。第1・5戦で先発し、山本が大好きなブレイク・スネル投手も自身のインスタグラムを更新し、「My brother（俺の兄弟）」と感謝していた。

山本はこのポストシーズンで5試合に先発し、4勝1敗、防御率1.56、34回2/3を投げて32奪三振、WHIP0.78と堂々たる数字を残している。リーグ優勝決定シリーズ第2戦とワールドシリーズ第2戦で完投し、メジャー24年ぶりのポストシーズンでの2試合完投勝利を成し遂げた。運命の第7戦は、仲間に全てを託す。（Full-Count編集部）