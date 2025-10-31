JRAは、クリスチャン・デムーロ騎手とダミアン・レーン騎手に対し、短期騎手免許を交付することを発表した。両騎手は11月から日本で騎乗を予定しており、秋のG1戦線でも注目を集めそうだ。

C.デムーロ騎手の免許期間は11月1日（土）から12月28日（日）まで。1992年7月8日生まれのイタリア出身で、現在はフランスを拠点に活躍している。2025年シーズンは1200戦超で180勝を挙げ、リーディング1位に立つなど、ヨーロッパを代表するトップジョッキーの一人。主なG1勝ちは仏ダービー、パリ大賞、凱旋門賞、ドバイターフ、さらに日本のエリザベス女王杯など国内外で豊富な実績を誇る。JRAでの短期免許取得は昨年に続き2度目。身元引受調教師は斉藤崇史（栗東）、契約馬主は吉田勝己氏。

国際色豊な秋競馬

また、D.レーン騎手の免許期間は11月1日（土）から11月30日（日）まで。1994年2月6日生まれのオーストラリア出身。近年は日本でも短期免許で騎乗を重ね、2023年の日本ダービー制覇や、2025年の天皇賞（春）優勝など、日本のビッグレースでも存在感を示している。オーストラリアではC.F.オーアS、コーフィールドギニー、オーストラリアンダービーなど数々のG1タイトルを制覇。身元引受調教師は堀宣行（美浦）、契約馬主は株式会社ダノックス。

ともに国際的な実績を誇るトップジョッキー。秋のG1シリーズでも、その手綱さばきに熱い視線が注がれそうだ。