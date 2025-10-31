この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

佐々木達也氏が、自身のYouTubeチャンネル「佐々木達也のリアルフットボール〜サッカー界のお金事情〜」で「【ラ･リーガ米国開催中止】金儲けに選手が抗議／首謀者はリーガ会長？／スペインが狙う市場開拓／バルセロナの厳しい財政事情」と題した動画を公開。スペインのプロサッカーリーグ「ラ・リーガ」が計画したアメリカでの公式戦開催が中止に至った背景を深掘りした。



動画で佐々木氏は、この計画がスペインサッカー連盟主導で進められたものであったと解説する。その目的は明確で、「巨大なスポーツマーケット」であるアメリカ市場の開拓だった。特に開催予定地がメッシ選手を擁するインテル・マイアミの拠点であることから、佐々木氏は「ラ・リーガのファンになってもらい、放映権を高く買ってもらうのが一番の狙い」と断言。プレミアリーグに収益面で後れを取るラ・リーガが、海外での収益拡大を急いでいる実態を指摘した。



しかし、この計画は選手たちの強い反発を招き、中止に追い込まれる。シーズン中の長距離移動がコンディションに与える影響を懸念した選手会が、健康面や安全面への配慮が欠けているとして不満を表明したことが直接的な原因となった。



さらに佐々木氏は、背景にあるクラブの厳しい財政事情にも言及。特にバルセロナは債務超過状態で負債返済に追われており、若手主体に切り替えてもなお、年間予算の約半分にあたる960億円もの人件費を抱えているという。リーグ全体が抱える財政的な課題が、ファンや選手の意向を度外視した「金儲け」ともいえる計画の遠因になったと分析した。今回の騒動は、サッカービジネスの拡大路線と、主役であるべき選手のコンディション維持という、現代サッカーが抱える根深い問題を浮き彫りにしたといえるだろう。