スパレッティ氏がユベントス新監督に就任! 契約は今季終了まで…延長の条件は?
ユベントスは30日、ルチアーノ・スパレッティ氏(66)が新監督に就任することを発表した。契約期間は2026年6月30日までとなる。
公式戦8試合未勝利(5分3敗)だったユベントスは、27日にイゴール・トゥドール前監督(47)の解任を報告。セカンドチームのマッシモ・ブランビッラ監督(52)が暫定的に指揮を執り、29日のセリエA第9節ウディネーゼ戦(○3-1)で公式戦9試合ぶりの白星を手にした。
スパレッティ氏は過去にローマやインテル、ナポリなどを率い、ナポリ時代の2022-23シーズンにセリエAを制覇。2023年9月にイタリア代表の指揮官に就任したが、今年6月に解任となっていた。
ユベントスは昨年5月にマッシミリアーノ・アッレグリ氏(現ミラン監督)を解任して以降、暫定指揮官を含め、スパレッティ氏で5人目の監督となる。
チームは現在、セリエAでUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内4位と3ポイント差の7位。アメリカ『ESPN』によると、スパレッティ氏の契約は今季終了までだが、来季の欧州CL出場権を獲得した場合、契約が自動延長される条項が付いているという。
初陣は11月1日にアウェーで開催されるセリエA第10節クレモネーゼ戦となる。
