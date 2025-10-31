都市部に近い区間もこれから本格化「中九州道」

国土交通省が2025年10月、国道57号「中九州横断道路」（通称・中九州道）各事業の再評価を実施。熊本−阿蘇−大分を貫く計画延長約120kmのルートの進捗が関係者間で共有されました。

【マジで7割めど！】これが「中九州道」の概要と整備効果です（地図／写真）

今回は中九州道として事業中の6つの区間がまとめて再評価にかけられています。現在のところ、事業中もしくは開通済みの区間は約120kmのうち約7.4割にあたる88.5km、うち開通済みなのは37.2kmです。未事業化区間も含めた内訳は次の通り（大分側から記載。●は今回の再評価区間）。

・大分−犬飼：未事業化、計画段階評価済み

・犬飼千歳道路：4.3km、暫定2車線開通済み

・千歳大野道路：8.7km、暫定2車線開通済み

・大野竹田道路：12.3km、完成2車線開通済み

●竹田阿蘇道路：22.5km、2019年度〜、事業進捗率約14％、用地進捗率約30％

●滝室坂道路：6.3km、2013年度〜、事業進捗率約88％、用地進捗率約100％ ※2026年度開通予定

・一宮町−阿蘇西IC：未事業化

・北側復旧道路：11.9km、完成2車線開通済み

●大津道路：4.8km、2024年度〜、事業進捗率約1％、用地進捗率0％

●大津熊本道路（大津西〜合志）：4.7km、2022年度〜、事業進捗率約3％、用地進捗率1％

●大津熊本道路（合志〜熊本）：9.1km、2020年度〜、事業進捗率約16％、用地進捗率78％

●熊本環状連絡道路：3.9km、2025年度〜、事業進捗率0％、用地進捗率0％

「大津道路」以西の熊本側4区間は、台湾の半導体大手TSMC社の子会社「JASM」の工場（菊陽町）進出など企業立地が加速し、渋滞も深刻化していることから、近年相次ぎ事業化されました。

「大津熊本道路（大津西〜合志）」「大津熊本道路（合志〜熊本）」「熊本環状連絡道路」の3区間（大津西IC−九州道−下硯川IC）については熊本県・熊本市が有料道路事業の導入を提案しています。「大津熊本道路（合志〜熊本）」では工事にも着手しているほか、そのほかもこれから本格化していきます。

できたら大分−熊本「2時間半」

整備効果として、大分−熊本の所要時間は、次のように短縮されるそうです（短縮時分は現道利用と比較した場合）。



大分側で開通済みの大野竹田道路（画像：九州地方整備局）。



・現道利用：244分

・現在の開通区間利用：219分（25分短縮）

・事業中6区間開通後：176分（68分短縮）

・全線開通後：149分（95分短縮）

なお、今回は6区間のうち熊本側で工事が進む「大津熊本道路（合志〜熊本）」の区間で、事業費が345億円増額の875億円となりました。これは主に、地質調査の結果を受けた擁壁部・函渠部の軟弱地盤対策工や、橋梁基礎工の見直しによるものです。

他方、整備による時間信頼性向上の便益は、1年間に68億円などと試算されています。ちなみに並行するJR豊肥本線の特急でも、熊本−大分間は3時間以上を要します。

次に開通するのは阿蘇市街地の東側「滝室坂道路」6.3kmで2026年度の予定です。うち約4.8kmを占める滝室坂トンネルで、250mの高低差を行き来する滝室坂を貫く道路で、難所区間の解消が期待されています。