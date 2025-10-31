◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

スコアの上では1点差だ。大敗した26日の第2戦をのぞいて接戦の連続で、初戦以外は競り負けた。わずかだった点差を、藤川監督は重く受け止めた。

「1点差は時の運のように見えてそうではないですから。（1勝2敗で敗れた）交流戦を含めて1点差は少しではない。DHもありますから、非常に強力な打線を相手は備えていたという印象です」

鷹のパワーに屈した。3失点は全て本塁打。5戦全て2得点以下で、本塁打が1本も出なかった自軍とは対照的だった。勝利が見えかけた2点優勢の8回、石井が柳田に同点2ランを浴びた。50試合連続無失点のプロ野球記録を打ち立てた右腕が4月4日巨人戦以来57試合ぶりに得点を許した。

延長11回は村上が野村に打たれた。外角直球を逆方向の右翼席へ放り込まれた。10月末で浜風とは逆、左翼から右翼へ吹く「秋風」が吹いていた。無情にもそれに乗り、村上はマウンド上で驚いた表情を見せた。初戦で7回115球を投げ、中4日で上がったマウンド。2イニング目に痛恨の被弾をし、「全然（肩は）できていたので言い訳はないです」と受け入れた。

藤川監督の1年目が幕を閉じた。先勝してから4連敗。甲子園で1勝もできなかったが、「悔しさはない。相手が強かった。悔いが残るようなことをしていない」と凜（りん）としていた。入念に準備をして決戦に臨んだ。日本シリーズ中、チーム内に「外部の人間と外食禁止」を言い渡した。インフルエンザなどの感染病にかかることを危惧。万全の状態で戦えるように、厳しい態勢を敷いた。

「こういう強いチームと対等以上に戦おうと思うと、自分を含めてとにかくチーム力を上げないと」

頂点を逃したとはいえ、圧倒的な力でリーグ制覇をした事実は揺るがない。この悔しさを糧に、来季、2リーグ制以降では球団史上初の連覇に挑む。（倉世古 洋平）