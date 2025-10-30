ツヤもカバーも両立！KATE新作ファンデで感動ものの「崩れ知らずの生ツヤ肌」を
2025秋冬は“ファンデーションの新時代”と呼ばれるほど、進化系アイテムが豊作。中でも注目を集めているのが、KATE（ケイト）の新ライン「月夜の海月」。クラゲのような透明感と月明かりのようなツヤを再現し、思わず鏡を二度見するほどの感動的な生ツヤ肌を叶えます。
クラゲ着想のツヤ構造。２つの技術でくずれ知らず
ぷるんとした弾力と、光を反射するクラゲの質感に着想を得て開発されたKATEの新ベースメイクライン「月夜の海月」。
▲左：ケイト ジュレリープファンデーション 全６色 各￥2,530（税込）、レフィル 全６色 各￥2,200（税込）、右：ケイト ジュレリーププライマー 全１色 ￥1,980（税込） ※価格は編集部調べ
独自の「ジュレリンク技術」で美容液ジュレがカバー素材を包み込み、肌にぴたっと密着。さらに「ムーンライトパール（※）」が皮脂と混ざってもくすまず、時間が経ってもツヤをキープ。（※オキシ塩化ビスマス）この２つの技術が、うるおい感とハイカバーを両立した“醒めないツヤ肌”を実現します。
美容液ジュレファンデ×プライマーの相乗効果
シリーズの主役は「ジュレリープファンデーション」と「ジュレリーププライマー」。ファンデはするっと伸びて軽やかに密着。どの角度から見ても“直線のツヤ”が走り、毛穴や色ムラを自然にカバーしてくれます。
▲左：赤丸はファンデーションを伸ばした仕上がり、右：赤丸は下地を伸ばした仕上がり
プライマーはスキンベージュ１色で、肌の凹凸を整えながらツヤを定着。テカリやくずれを防ぎ、１日中フレッシュなツヤを持続。下地だけでも透明感が出るので、ナチュラルメイク派にもぴったりです。
厚塗り感ゼロで“感動のツヤ体験”。大人世代の肌まで輝く
ファンデは全６色展開。米粒大の量で十分カバーでき、厚塗り感のない自然な仕上がりに。さらに「ジュレリープパフ」を使えば、肌に吸い付くように密着し、重ねてもムラにならず均一にフィットします。
▲ケイト ジュレリープパフ ￥660（税込） ※価格は編集部調べ
乾燥やくすみ、メイク崩れに悩む大人世代の肌も、生ツヤとハリ感を取り戻せるはず。“厚塗りしないのに美しい”を叶えるこの仕上がりは、まさに感動もののツヤ体験となるでしょう。
透明感・カバー力・持続力をすべて備えたKATEの新ファンデーション。“厚塗りしないのに美しい”――そんな理想を超えて、思わず見惚れるほどのツヤを纏える新作です。この秋は光を味方に“感動ものの生ツヤ肌”をあなたの肌で体験してくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai 問：カネボウ化粧品 0120-518-520＞
