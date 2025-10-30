10年在住フランス人、日本の「厳格移民政策は当たり前」と独自視点で語る
YouTubeチャンネルで配信中の動画「10年日本に住むフランス人が語る：高市早苗政権で外国人の未来はどうなる？」に登場したフロリアンさんが、高市早苗新政権の移民政策と日本社会について、自身の実感を元に語った。10年以上日本に暮らし、3人の子育てや会社経営を行うフロリアンさんは、日本の移民政策が今後どう変化していくのか、自身の立場から見解を示している。
フロリアンさんは「最近大きいニュースが日本で、新しい大統領、サナエ・タカイチ。すごく、もめてないけど、大きいニュースになってる、世界で」と今回の政権交代への注目度に驚きつつ、海外では日本の外国人政策が厳しくなることに否定的な論調も見られると紹介。その一方で「犯罪・移民関係がすごく厳しいするっていうニュース見て、びっくりした。いや、犯罪・移民に関して厳しいっていう、当たり前じゃない」と率直に語り、厳格化にはむしろ「ありがとうございますっていう感じやな」と歓迎する姿勢を示した。
また、日本で長く暮らす外国人として、「日本に合わせるじゃなくて、自分のままで、自分の文化、自分の価値観で日本に住みたいっていう人も来てる。っていうのは、もうそれ、うまくいかない」と自身の実体験を交え、日本文化を尊重しルールを守ることの重要性を強調。その上で「日本は、自分の文化、守った方がいい。素敵な文化、素敵な価値観、長い歴史で作った社会なんで、守るべきですね」と主張した。
一方、コロナ禍以降に外国人による日本の土地買収が増えた話題や、観光ビザ悪用などの問題に言及しつつも「犯罪の生活しなければ、大丈夫じゃん」「普通の生活するならば、日本のルール守って、大丈夫んじゃないかな」と繰り返し“当たり前のこと”として訴えた。
さらに、日本社会の人手不足や外国人労働力への依存、ホテル業界の変化についても具体的な現場目線でコメント。「今はすごく（外国人が）多い。フロントも、清掃、夜勤とか…ホテルは、今、（外国人を）使ってて、厳しいなったら、ビザ関係は、ちょっと、厳しになると、…人足りない、なってしまう」と現状の課題も明かした。
動画の最後には、「日本は自分の文化、価値観を大事にしながら、ちゃんとルールを守る社会であってほしい」という願いを語り、「新しい大統領、今、高市さんはなって、まあ、日本は強くなると思う。日本のためにが、いいことになる」と今後への期待を込めて締めくくった。
