ネットワーク機器に用いられる光トランシーバー・SFPモジュールの診断と再プログラミングを数秒以内に行うことができるテスターがUbiquitiの「SFP Wizard」です。
そこで役立つのが「SFP Wizard」です。
SFP Wizardは小型で持ち運び可能。
SFP Wizardにモジュールを接続すると、デジタル診断モニタリングでモジュールの動作状態をリアルタイムにチェック可能です。
また、プロファイルの再プログラミングが可能で、必要なモジュールの情報を転送して接続中のモジュールに上書きできます。
メーカー希望小売価格は49ドル(約7460円)。
ファームウェアの更新は無料で提供され、無線でアップデートされます。
SFP Wizardを取り扱っているUbiquitiストアは日本語にも対応しています。なお、セールが行われていることもあって、SFP Wizardは記事作成時点では売り切れとなっていました。
