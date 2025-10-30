ストレッチに予備運動は不要？実はダイエットに効果なし？ストレッチの「さまざまな疑問」を研究者がスバリ回答

気分転換や体の柔軟を目的に行うストレッチ。

しかし、筋肉を伸ばすことから体が硬い状態でいきなりすると「けがをしてしまうんじゃないか？」と心配する人もいるのでは。

特に気温が低い時期では、ストレッチの前に体を温めておく必要があるかどうかも気になる。

ところが、「痛気持ちいいくらいであれば、準備運動をせずともけがの心配はありません」。

こう語るのは、ストレッチに関する研究を精力的に行っている西九州大学リハビリテーション学部准教授で理学療法士の中村雅俊さん。

もしかすると、ほかにも何気なく行っているストレッチで誤解があるのかもしれない。中村さんに、気になるストレッチにまつわるさまざまな疑問を聞いてみた。

体が硬いとはどんな状態？

そもそも「体が硬くなる」とは、どんな状態なのだろうか？

「体が硬くなる原因は筋肉にあります。“冷え”や“長時間の同じ姿勢”などが血行を悪くさせ、筋線維などが強張って硬くなってしまいます。

このような理由から、特に寝起き直後やデスクワーカーが体の硬さを感じるのです」。

睡眠でいえば、例えば6時間寝ている間は、寝返りなどがあったとしてもほとんど体は動かしていない。また睡眠中は、自然に体温は下がっていく。

デスクワークでは、ほとんど同じ姿勢で1日中パソコンに向かっていることが多い。実は同じ姿勢で30〜40分くらいもいると、次第に体が動きにくくなってくるという。

そんな“体が硬くなった”と感じたときに行うのがストレッチ。「仕事の合間の度に伸びをしたり肩を大きく回したりするだけでも、十分に意味がありますよ」と中村さん。

実は間違っていた？気になる疑問に回答

体が硬くなるメカニズムが分かったところで、やはり気になるのはストレッチに関するいろいろな疑問。一つひとつ、丁寧に答えてもらった。

疑問１：体を温めるとしやすくなる？

ストレッチの効果を高める方法の一つとして、よく耳にするのが「まずは体の内側から温める」というもの。

例えばストレッチ前に白湯を飲むことだ。“血行促進につながり体が伸びやすくなる”と一度は聞いたことがあるかもしれない。

ところが中村さんは「残念ながら意味はないのです」とバッサリ。

「たしかに水分補給は大事なのですが、飲んでも温まるのはお腹だけで筋肉との直接的な因果関係はありません。体を温めて柔軟効果を高めたいなら、お風呂に入るのが一番手っ取り早いです」。

ちなみに、「お酢を飲むことで体が柔らかくなる」もよく聞くが、こちらも因果関係はあまりないそうだ。

疑問２：しっかり時間を作らないとダメ？

「このストレッチを何秒×何セットで行うと効果的です」などと、ハウツー本でみかける。わざわざスペースを空けて、ストレッチを行う時間をしっかり作った方がいいのだろうか。

実際はそんなことは不要。「必要なタイミングで、必要な箇所だけ伸ばせばOK」だ。

「絶対にしなくてはいけないというストレッチはありません。例えば首が気になれば首筋を左右に伸ばせばいいですし、“昨日よりも凝っているな”というところがあればそこをちょっと伸ばす。

ストレッチは万能ではありません。“自分の体の違和感を定期観察”するという目的で行えばそれで十分です」。

そこで、作業中やデスクワーク中にもできる、お手軽ストレッチを3つ教えてもらった。

・前屈みになった体を反対側に倒し、胸を張るようにして反らす

・肩甲骨を寄せるようにして、肩を前後にぐるぐる回す

・頭を抱えながら、首を左右にゆっくり倒す

これらを行うタイミングを意識するだけでもいいとのこと。これなら日常生活の中で積極的に取り入れられそうだ。

疑問３：痛ければ痛いほどいい？

筋肉を伸ばす際に、つい伸ばし過ぎることがあるかもしれない。

そうなると思わず「イタタタタ…」と痛みに負けそうになる。筋肉を痛めつけて逆効果になるのでは？と思ってしまうが実際はどうだろうか。

しかし、そこはご安心を。中村さんによると、ストレッチは「痛気持ちいいところで止めるのがベストだが、痛ければ痛いほど効果がある」のだそう。

「筋肉が伸びていなければストレッチは意味がありません。ちょっと痛みを感じる程度の方が効果があるといえます。伸ばす力を加減しすぎると効果は出ません。

ただ、勢いをつけての伸ばし過ぎのけがには十分気を付けてもらえればと思います」。

「痛み」の塩梅を調整するのは難しいかもしれない。しかし、自分の「痛みの閾値」を把握しておけば、効果的なストレッチが期待できるはずだ。

疑問４：時間が長ければ長いほどいい？

ストレッチをしていると「気持ちいいしまだまだいける」と、気づけばずっとやっていたということもあるはず。

そんな時に痛さを感じることと同じで、「長く時間をかけてもいいものなの？」と思ってしまう人もいるだろう。

これは杞憂で「効果は、ストレッチの時間に比例します」と中村さんは言う。また1回に行う時間は短くてもよく、数回に分けて行うのもOK。費やした時間が同じであれば、連続でもこまめに行っていても効果は変わらない。

「例えば、前屈を60秒間することと、30秒間を2回することは一緒です。時間をかけたい場合は、筋肉をじんわりゆっくり伸ばす静的ストレッチをすることをお勧めします」。

疑問５：ダイエットにいいの？

最後に、ダイエットのためにストレッチを取り入れているという人もいるかもしれない。「痩せやすい体へ導く」という話も聞くが、本当なのだろうか。

「ストレッチで“きれいになる”“痩せる”という効果はいえません」

体にいいことがありそうだと過度に期待するのも禁物。残念ながら、ダイエットとの直接的な影響はないようだ。しかし、中村さんによると、これまでの研究結果として、ストレッチをすることで心のリラクゼーションにつながることが分かっているそう。

「副交感神経が優位になり、リラックス感を得られる可能性があるという研究成果もあります。“ちょっと疲れたな”というときに取り入れるのには、すごくいいことです」。

ストレッチを普段の生活の中で意識してやっている・やっていないで違ってくる、と中村さん。決まった型にとらわれず、自分の出来る範囲で取り入れると、ストレッチがもっと身近になるはずだ。

中村雅俊

西九州大学リハビリテーション学部 准教授／理学療法士。2023年、「3秒筋トレ」の効果についての国際論文を発表。現在も多くのメディアに取り上げられる。フィジカルトレーニングに関する精力的な研究により、ストレッチに関する論文数は世界ランキング1位（2023年）。リハビリのプロとして一般の方々のケアにもあたり、現在は高齢者への有効なストレッチング方法についての研究に注力。