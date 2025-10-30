【まだ知らないの？】LINE1人グループの超便利な活用法 | LINE専門家ひらい先生が解説
「【まだ知らないの？】LINE1人グループの超便利な活用法」と題した動画で、教育系YouTuberのひらい先生が、意外と知られていないLINEの活用術について解説した。多くの人が「グループLINEは複数人でやりとりするためのもの」と思い込んでいる中、ひらい先生は「グループLINEを1人で作って使いましょう」と新たな視点を提案する。
ひらい先生は、「グループラインって、そもそも複数人でやりとりする、メッセージをしたり電話したりするためのものですよね」と一般的な認識を説明したうえで、「このグループラインを1人で作ることで色々な使い方ができる」と力説。その使い道として、「メモ代わりに使う」「メッセージのテスト送信ができる」「スタンプのテストができる」「写真のバックアップができる」「URLの共有の宛先にできる」という5つの用途を紹介した。
「これ何かというと、グループラインを一人で使いましょうっていうことなんですよ」「ざっと言われてもよくわからんかもしれないけど」と視聴者の疑問を汲みつつ、実際の便利さについて語る姿が印象的だった。
動画は、「1人グループLINE」という使い方を通じて、LINEをより便利に使いこなすコツを伝える形で締めくくられた。ひらい先生の身近なアイデアに、今後注目が集まりそうだ。
