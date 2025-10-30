この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【まだ知らないの？】LINE1人グループの超便利な活用法」と題した動画で、教育系YouTuberのひらい先生が、意外と知られていないLINEの活用術について解説した。多くの人が「グループLINEは複数人でやりとりするためのもの」と思い込んでいる中、ひらい先生は「グループLINEを1人で作って使いましょう」と新たな視点を提案する。

ひらい先生は、「グループラインって、そもそも複数人でやりとりする、メッセージをしたり電話したりするためのものですよね」と一般的な認識を説明したうえで、「このグループラインを1人で作ることで色々な使い方ができる」と力説。その使い道として、「メモ代わりに使う」「メッセージのテスト送信ができる」「スタンプのテストができる」「写真のバックアップができる」「URLの共有の宛先にできる」という5つの用途を紹介した。

「これ何かというと、グループラインを一人で使いましょうっていうことなんですよ」「ざっと言われてもよくわからんかもしれないけど」と視聴者の疑問を汲みつつ、実際の便利さについて語る姿が印象的だった。

動画は、「1人グループLINE」という使い方を通じて、LINEをより便利に使いこなすコツを伝える形で締めくくられた。ひらい先生の身近なアイデアに、今後注目が集まりそうだ。

YouTubeの動画内容

02:03

トーク履歴を常にオンにしてデータを安全に確保
02:32

グループ分けで効率活用！LINEを用途別に管理
03:44

一人グループLINE活用の新定番！今日から始める情報整理

