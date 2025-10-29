¡Ú³ÊÆ®µ»¡ÛÀî¿¬Ã£Ìé¤¬UFC»þÂå¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¾¡¤Ä·Á¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¶ìÀïÃæ¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¼¡À¤Âå¤¬°ìµ¤¤ËÂ³¤¯¡×
Àî¿¬Ã£Ìé¤¬¸ì¤ëUFC¤È¸ÞÌ£Î´Åµ¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§"¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼"Àî¿¬Ã£Ìé¤¬¸ì¤ë20Ç¯Á°¤Î¸ÞÌ£Î´ÅµÀï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤À¤±¤ÏÆÃÊÌ¡£º£¤Ç¤â¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡ÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢35ºÐ¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¡ÖUFC¡×¤ËÄ©¤ó¤ÀÀî¿¬Ã£Ìé¡£ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï£¶Ç¯Á°¤Î¡ÖRIZIN.19¡×¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¡¢YouTube¡¢¥¸¥à±¿±Ä¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÀî¿¬»á¤Ë¡¢UFC¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥¸¥à´Ä¶¤ä¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°ÂÎÀ©¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥¸¥à±¿±Ä¤ä²òÀâ¼Ô¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ëÀî¿¬»á photo by Murakami Shogo
¡½¡½ºÇ¶á¤ÎÀî¿¬¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀî¿¬Ã£Ìé¤Î¤¸¤ê¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÀèÆü¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬À¼¤Ç½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËRIZIN¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤ò³«Éõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤Ï¡¢ºÆÀ¸¿ô¤¬¿¤Ó¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢£±ËüºÆÀ¸Ä¶¤¨¤¿¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·Á°¤Ë¤Ï¡Ø¾Íè¤ÏYouTuber¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¤Ï10ÂåÈ¾¤Ð¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Àî¿¬¤µ¤ó¤¬RIZIN¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖºÇ¸å¤Î»î¹ç¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ëÀï¡¿2019Ç¯¡Ë¤Î»þ¤Ë¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢"¼å¤¤¤ªÉã¤µ¤ó"¤·¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Àî¿¬¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡ÖºÇ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦»þ´ü¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯DREAM¤Îº¢¤È¡¢2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éUFC¤Ë»²Àï¤¹¤ëº¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡½¡½PRIDE»þÂå¤Î¸ÞÌ£Àï¡Ê2005Ç¯£¹·î25Æü¡ØPRIDE Éð»ÎÆ»-Â¶¤Î¶å-¡¡¥é¥¤¥Èµé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¡Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»¦µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»ëÀþ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Î»þ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ï²ù¤·¤¯¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï³Ú¤·¤¯³ÊÆ®µ»¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ÊÆ®µ»¤Ï"³Ú¤·¤¤¤±¤É¶ì¤·¤¤¤â¤Î"¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Î¥¸¥à¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í°éÀ®¤è¤ê¡¢³ÊÆ®µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¸¥àÌ¾¤Ï¡ÖFIGHT BOX FITNESS¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¡£¡ÖFITNESS¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö´°Á´¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡¢²ñ°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ°÷¤Ï½÷À¤¬£´³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£¹³ä°Ê¾å¤Ï³ÊÆ®µ»¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÀî¿¬¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢ÍÌ¾¤Ê³ÊÆ®²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥à¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î"³ÊÆ®µ»¹¥¤¤ª¤¸¤µ¤ó"¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½º£¤Î¤´¼«¿È¤Î³èÌö¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÁÛÁü¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³ÊÆ®µ»³¦¤Ï"¤·¤¬¤é¤ß"¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ä¤í¤¦¤È¡£ºÇ½é¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²òÀâ¤Î»Å»ö¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤Þ¤¿¤É¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£YouTube¤â²òÀâ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«"¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê"¤Ç»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÚÀî¿¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿UFC¤Î¥È¥Ã¥×¡Û
¡½¡½º£¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬UFC¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Àî¿¬¤µ¤ó¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÅö»þ¤ÎUFC¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¥È¥Ã¥×£´¤Ï"¿À¤ÎÎÎ°è"¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¸¥ç¥¼¡¦¥¢¥ë¥É¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¡¢¥Á¥ã¥É¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¦¥¨¥É¥¬¡¼¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ø¾¡¤Æ¤¿¤é´ñÀ×¤À¤Ê¡Ù¤È¡£¤½¤Î´ñÀ×¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£µ°Ì¤Î¥«¥Ö¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²¶¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡½¡½¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤È¤Ï2016Ç¯£¸·î¤ËÀï¤¤¡¢UFC¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ï¥¤¥±¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡ÊÈ½Äê£°¡Ý£³¡Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÉé¤±¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÆ»¶Ú¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥ï¥ó¥½¥óÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï£µ°Ì¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î11·î¤ËUFC¤¬½é¤á¤Æ¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÇÂç²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¨¥É¥¬¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í......¡£Éé¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Î¡¼¥é¥ó¥«¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¤Þ¤¿²¼¤«¤é¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë38ºÐ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ²¼¤«¤é¡Ù¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÚÆüËÜ¤È³¤³°¤Î´Ä¶¤Îº¹¡Û
¡½¡½Àî¿¬¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤ÇÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö°ìÈ¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²óÉüÎÏ¤¬Âç»ö¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¿ôÉÃ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î²óÉüÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë°ìÈÖ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥á¥é¥Ö¡¦¥É¥Ð¥ê¥·¥Ó¥êÁª¼ê¡Ê¸½UFCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎUFC¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤¬¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àî¿¬¤µ¤ó¤ÏÁá¤¯¤«¤é°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖUFC£²ÀïÌÜ¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥°¥¤¥ÀÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤À¤È¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¤¤ÆÁê¼ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢UFC¤Ï¤½¤Î"´Ö"¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë1.2ÇÜÂ®¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡Ø²¶¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¸å¤ËÌÖËìÇíÎ¥¤Ç£±Ç¯µÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢37ºÐ¤«¤é"ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥¿¥Õ¤µ¾¡Éé"¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¼Â´¶¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡©
¡Ö£³ÀïÌÜ¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥·¥ô¥¡¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò²¿ÅÙ¤â»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø²¶¤¬UFC¤Ç¾¡¤Ä¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¼«¿È¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤Í×ÁÇ¡¢»î¹ç¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤ò¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³ÅÄ¡ÊÉð»Î¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê¡ÖJB¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×ÂåÉ½¡¿¡Ö¥Á¡¼¥à¹õÁ¥¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç¤Î¥³¡¼¥Á¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢MMA¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï³¤³°¤À¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎËÙ¸ý¡Ê¶³»Ê¡ËÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½É¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥²¡¼¥à¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤É¤ÎÉð´ï¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ü¥¹¤Ë¤É¤¦Ä©¤â¤¦¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤Æ¶¯¤¯¤¹¤ë¤«¤òËèÆü¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈMMA¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¬¥¸¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¡¼¥Á¤È¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤Æ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç´Ä¶¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤âÀ¤³¦¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë°ì°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½°ÊÁ°¡¢ËÙ¸ýÁª¼ê¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖMMA¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò£±¥«½ê¤Ç½¬¤¨¤ë¤Î¤Ï¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼êÁØ¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤¬¥á¥¬¥¸¥à¤Î¤è¤µ¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥à¤Ç¤âÂç¾®¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°æ¾åÄ¾¼ùÁª¼ê¡Ê¸½RIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡Ë¤é¤¬¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¸¥à¡Ê¥»¥é¡¦¥í¥ó¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥È¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ï¥á¥¬¥¸¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥¬¥¸¥à°Ê³°¤«¤é¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡½¡½¥¸¥à¤ÎÂç¾®¤Ë¤è¤é¤º¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¡£
¡Ö¡ØÆüËÜ¤¬¥À¥á¤À¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢Ä¹ÆîÎ¼¤µ¤ó¡Ê¡ØTRIBE TOKYO MMA¡Ù¼çºË¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÂô¥±¥ó¥¸¤µ¤ó¡Ê¡ØÏÂ½Ñ·Å½®ÐòHEARTS¡Ù¼çºË¡Ë¡¢¾¾º¬ÎÉÂÀ¤¯¤ó¡Ê¡ØTHE BLACKBELT JAPAN OKINAWA¡ÙÂåÉ½¡Ë¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆüËÜ¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ"ÂÐÀ¤³¦"¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÆÍÇË¸ý¤Ï³«¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤ÎUFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¼¡À¤Âå¤¬°ìµ¤¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ê¿ÎÉÃ£ÏºÁª¼ê¡ÊUFC¥Õ¥é¥¤µé£µ°Ì¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¤ÅÍ¤«¤é¤ÎUFC·ÀÌó¤Ç¡¢Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£Àî¿¬Ã£Ìé¡Ê¤«¤ï¤¸¤ê¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë
2000Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½¤ÅÍ¤Ç¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤È¡¢2005Ç¯¤«¤éPRIDE¡¢2008Ç¯¤«¤é¤ÏDREAM¤Ë»²Àï¡£À¤³¦Åª¶¯¹ë¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£2013Ç¯¤ËUFC¤È·ÀÌó¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç¾þ¤ë¤â¡¢2016Ç¯¤Ë¼«¤é·ÀÌó²ò½ü¤ò·èÃÇ¤·¡¢RIZIN¤Ë»²Àï¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÈµéGP¤ËÄ©¤ó¤À¡£ "¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼"¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢£³ÅÙ¤ÎÌÖËìÇíÎ¥¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡ØFight Box Fitness¡Ù¤ò¼çºË¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£