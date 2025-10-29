¡Ú³ÊÆ®µ»¡Û¡í¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡íÀî¿¬Ã£Ìé¤¬¸ì¤ë20Ç¯Á°¤Î¸ÞÌ£Î´ÅµÀï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤À¤±¤ÏÆÃÊÌ¡£º£¤Ç¤â¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Àî¿¬Ã£Ìé¤¬¸ì¤ëUFC¤È¸ÞÌ£Î´Åµ¡¡Á°ÊÔ
¡¡2000Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Àî¿¬Ã£Ìé¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö½¤ÅÍ¡×¤Î²¦¼Ô¤Ë¾å¤êµÍ¤á¡¢¡ÖPRIDE¡×¡ÖDREAM¡×¡ÖUFC¡×¡ÖRIZIN¡×¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¸ÞÌ£Î´Åµ¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¢¥è¥¢¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó ¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡¢¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥á¥ì¥ó¥Ç¥¹¡¢J.Z.¥«¥ë¥Ð¥ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¤¬Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿»þÂå¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤â·Ð¸³¤·¤¿UFC¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¾µ¡¡¢¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Ë²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¸ÞÌ£Î´Åµ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¡£
¡ÚUFC¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î£²¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¡Û
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿Àî¿¬»á¡¡photo by Murakami Shogo
¡½¡½Ê¿ÎÉÃ£ÏºÁª¼ê¡ÊUFC¥Õ¥é¥¤µé£µ°Ì¡Ë¤Ï½¤ÅÍ¤ò·Ð¤ÆUFC¤È·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬UFC¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Ä«ÁÒ³¤Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤ËRIZIN¤ÇÌ¾Á°¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é·ÀÌó¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¹¥¾ò·ï¤Ç·ÀÌó¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¾å°Ì¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â²¼¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤ä¡¢¥ê¥ó¥°¤È¥±¡¼¥¸¤Ê¤É°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡ØROAD TO UFC¡Ù¤ä¡Ø¥À¥Ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ò·Ð¤Æ·ÀÌó¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ç¡¢UFC¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£Äá²°ÎçÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ø¥À¥Ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤«¤éUFC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Âç¤¤¯¤Ï¤³¤Î£²¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤É¤Á¤é¤Î¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏÆ»¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢½¤ÅÍ¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡¢DEEP¤Ç¤â¹ñºÝÀï¤òÂ¿¤¯ÁÈ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÄÙ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áROAD TO UFC¤äUFC¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¶¯¹ë¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î»î¹ç¤È¹ñºÝÀï¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Çº¹¤òÄË´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂÐ³°¹ñ¿Í¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤¬º£¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢£¹·î£²Æü¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØLemino½¤ÅÍ¡Ù¤Ç¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î²¬ÅÄÎË¤¯¤ó¤¬¡Ø£±Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¡¢£±»î¹ç¤ÏÉ¬¤º¹ñºÝÀï¤òÁÈ¤à¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¼«¿È¤¬¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿Å¾µ¡¡Û
¡½¡½Àî¿¬¤µ¤ó¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£¤ÎUFC¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤â¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤ëÆñ¤·¤µ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þÂå¤ÎUFC¤Ï¡Ø¥º¥Ã¥Õ¥¡¡Ù¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¾¡¼ê¤ÊÁÛÁü¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥À¥Ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¼ý½¸ÊÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÇÂ¾ÃÄÂÎ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÞÌ£¡¢KID¤µ¤ó¡Ê»³ËÜ"KID"ÆÁ°ê¡Ë¡¢¡Ê¥¨¥á¥ê¥ä¡¼¥¨¥ó¥³¡¦¡Ë¥Ò¥ç¡¼¥É¥ë......¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤â±¿¤è¤¯·ÀÌó¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡£¡ØTKO¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¾å¾ì´ë¶È¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤â¥·¥Ó¥¢¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¼ñÌ£¤äµ¤¤Þ¤°¤ì¤ÇÁª¼ê¤ò½¸¤á¤ë»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Àî¿¬¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤«¤é¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢DREAM¤Ç¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹Àï¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥´¤ò°ú¤¤¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ç¼õ¤±¤Æ¤ì¤Ð¸ú¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¶¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ÞÌ£¤È¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¸ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤Ç´é¤ÏÁ´Á³¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°Õ¼±¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø²¶¤ÏÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ²±¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢²¶¤âÉáÄÌ¤Ë¸ú¤¯¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤³¤ÎÀï¤¤Êý¤òÂ³¤±¤¿¤é¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¹¤°½ª¤ï¤ë¡Ù¤È¡£³ÊÆ®µ»¤¬Âç¹¥¤¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÆÀ°Õ¤Î"ÁÈ¤ß"¤òÀ¸¤«¤¹Àï¤¤Êý¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ÖÂ¤ò»ß¤á¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¡Ê¸µUFC£²³¬µé²¦¼Ô¡Ë¤Ï¡ØUFC 205¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤ï¤º¤«¤Ë³°¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤ì¤¬¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÇ·â¤ÎºÍÇ½¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ç¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÁÈ¤ßµ»¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¤¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹Àï¤¤Êý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢É¬Í×¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢±¿¤è¤¯"É¬Í×¤Ê¿Í"¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¶Ê¤²¤º¡¢¿Í¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤ê¥º¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÉ¬¤ºÃ¯¤«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¡¢¸ÞÌ£Àï¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢¼«¸ÊÎ®¤À¤Ã¤¿ÂÇ·â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬»³ÅÄ¡ÊÉð»Î¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê¡ØJB¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÙÂåÉ½¡¿¡Ø¥Á¡¼¥à¹õÁ¥¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¬Í×¤Ê¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½³ÊÆ®µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êý¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿®Ç°¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¿²µ»¤ÇÉé¤±¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¡Ø¿²µ»¤ò¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£10Ç¯¡¢20Ç¯¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ë¡¢¿ô¥«·î¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ò¤É¤¦³è¤«¤·¤ÆÀï¤¦¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ú¸ÞÌ£Î´Åµ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡Û
¡½¡½¸½ºß¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬UFC¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àî¿¬¤µ¤ó¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î³¬µé¤À¤È¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤¦¡Á¤ó......ÀµÄ¾¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÃæÂ¼ÎÑÌéÁª¼ê¤¬¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê£±¥é¥¦¥ó¥É TKO¾¡Íø¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¤É¤³¤í¤Î¥á¥é¥Ö¡¦¥É¥Ð¥ê¥·¥Ó¥ê¡Ê¸½UFCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡Ë¤ä¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼¡ÊÆ±µé£±°Ì¡Ë¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤È......¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Àè¤Û¤ÉÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÞÌ£Î´ÅµÁª¼ê¤Ï¡¢Àî¿¬¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¸ÞÌ£¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ó¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Á´Á³ÏÃ¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡Àï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦20Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½2005Ç¯£¹·î25Æü¤Î¡ÖPRIDE Éð»ÎÆ» -Â¶¤Î¶å-¡¡¥é¥¤¥Èµé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÞÌ£¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¸½Ìò¤Ç¤¹¤·¡¢Àî¿¬¤µ¤ó¤âÀµ¼°¤Ë¤Ï°úÂà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©
¡Ö°úÂà¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦Àï¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¸ÞÌ£¤È¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¡¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¹â³Û¥®¥ã¥é¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ë¤Î¤Ç100¡óÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¡Ø¸ÞÌ£¤Ê¤é¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤Ç¡¢¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤«¤ÎÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¸ÞÌ£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
2005Ç¯£¹·î¤ÎPRIDE Éð»ÎÆ»¤Ç¸ÞÌ£¤Ë°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡¡photo by Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡¢¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ÊÉé¤±Êý¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤Í¡Ê£±¥é¥¦¥ó¥É£·Ê¬42ÉÃ¡¡¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡£Åö»þ¤Ï¡Ø²¶¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢É¡¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤¿¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²ñ¤¨¤ÐÉáÄÌ¤ËÏÃ¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢"¶¯¤¤¡¦¼å¤¤"¤Ç¡Ø¥³¥¤¥Ä¤Ë¤À¤±¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ÞÌ£¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤â¡ØÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¥¢¥¤¥Ä¤È¤À¤±¤Ï¡¢¤Þ¤À¾¡Éé¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£ÀÄÌÚ¡Ê¿¿Ìé¡Ë¤Ï"ÀïÍ§"¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¹ç¤¦¤±¤É¡¢¸ÞÌ£¤Ë¤ÏÁþ¤·¤ß¡¢±åÇ°¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£47ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¸åÊÔ¡§UFC»þÂå¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¾¡¤Ä·Á¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¶ìÀïÃæ¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¼¡À¤Âå¤¬°ìµ¤¤ËÂ³¤¯¡×¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£Àî¿¬Ã£Ìé¡Ê¤«¤ï¤¸¤ê¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë
2000Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½¤ÅÍ¤Ç¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤È¡¢2005Ç¯¤«¤éPRIDE¡¢2008Ç¯¤«¤é¤ÏDREAM¤Ë»²Àï¡£À¤³¦Åª¶¯¹ë¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£2013Ç¯¤ËUFC¤È·ÀÌó¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç¾þ¤ë¤â¡¢2016Ç¯¤Ë¼«¤é·ÀÌó²ò½ü¤ò·èÃÇ¤·¡¢RIZIN¤Ë»²Àï¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÈµéGP¤ËÄ©¤ó¤À¡£ "¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼"¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢£³ÅÙ¤ÎÌÖËìÇíÎ¥¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡ØFight Box Fitness¡Ù¤ò¼çºË¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£