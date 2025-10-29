年収950万円でもランチは「800円まで」「コンビニや立ち食いそばを選ぶ」という営業男性

毎日のランチ代は、積み重なると大きな出費になるもの。今回は、働く男女のランチ事情を見てみよう。

投稿を寄せた神奈川県の40代男性（営業／年収950万円）は、「基本的に弁当持参」 だとし、年収が高めの割にランチは堅実なようだ。

「外食する場合は800円までに抑えたいと考えていますので、コンビニや立ち食いそばを選んでいます」

営業職である男性が外食するのは、外回りの時だろうか。安いだけでなく、短時間で料理が出てくる立ち食いそばは、忙しいビジネスパーソンにとって使い勝手も良さそうだ。（文：天音琴葉）

社内では390円、外食は850円まで

宮城県の50代女性（ITエンジニア／年収700万円）も明確な上限を設け、日々のランチを手堅く済ませている様子。

「社内で食べるときは390円まで。配達で売っているお弁当代です。外出時には外食で850円まで。それが上限です」

一方で、ランチ選びを左右するものは価格だけではないようだ。石川県の50代女性（事務・管理）は、「普段は自宅からお弁当持参」 だが、午前中に通院してから出勤する際のランチは別だという。「足が悪いので、あちこちウロウロすると痛む」との理由から、

「コンビニでパンを購入して、車の中で食べることが多い」

と明かす。スーパーのほうが安くパンを買えると思うが、この女性には敢えてコンビニを選ぶ理由があるようだ。

「立ってレジ待ちするのがとにかくツライので、サッと購入できるコンビニやドラッグストアを利用する事が多い」

コンビニは割高ではあるが、昔から忙しいビジネスパーソンの強い味方でもある。物価高が続く今も、ランチ時間を短縮するためにコンビニを重宝している人は多いようだ。

