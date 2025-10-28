この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「変な男に妹が連れて行かれた」姉の機転が凶悪犯・宮粼勤を追い詰めた

YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「【宮粼勤事件 チャプター3】終焉 それぞれの結末 ※東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件」と題した動画を公開。昭和から平成にかけて日本中を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件の犯人、宮粼勤が逮捕されるまでの経緯と、事件がもたらした悲劇的な結末を、実際の現場を辿りながら解説した。



動画ではまず、4人目の被害者であるDちゃんの遺体が遺棄された東京都あきる野市の御嶽神社周辺を探索。ナナジャパ・琴美氏は、宮粼勤がDちゃんの遺体をバラバラにした後、頭部だけをこの神社の杉林に遺棄したと説明する。さらに常軌を逸した行動として、一度遺棄した頭部を自宅に持ち帰り、印刷工場の流し台で髪をむしって洗浄した後、西多摩郡のキャンプ場裏手の山林に再び遺棄したという異常性を指摘した。



事件の終焉は、宮粼勤による別のわいせつ未遂事件がきっかけだった。1989年7月23日、宮粼勤は公園で遊んでいた9歳と6歳の姉妹に「写真を撮らせて」と声をかける。不審に思った姉が自宅へ帰り、「変な男に妹が連れて行かれた」と父親に報告。駆けつけた父親が、妹を裸にして写真を撮ろうとしていた宮粼勤を取り押さえた。父親が「車のナンバーを覚えたから逃げても無駄だ」と叫んだことで観念し、強制わいせつ未遂の現行犯で逮捕に至った。この逮捕が、一連の凶悪事件解明の糸口となったのである。



しかし、悲劇は犯人逮捕だけでは終わらなかった。琴美氏は、事件後に宮粼勤の父親が世間からの激しいバッシングに耐えかね、多摩川に架かる神代橋から身を投げて自ら命を絶った悲しい結末にも言及。一つの凶悪犯罪が、犯人の家族や親戚の人生までも無残に破壊していった事実を伝え、動画を締めくくった。