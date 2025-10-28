発端は、24日に行われた高市早苗首相（64）の所信表明演説だった。

「絶対にあきらめない決意をもって、国家国民のため、果敢に働いてまいります」

という言葉で締めくくられた演説だったのだが、

「高市首相の声が聞こえなくなるほどの大きい声でのヤジが飛び交ったのです。度重なるヤジにムッとした高市首相が演説を途中で止める場面もあったほど。この様子にSNSではヤジを飛ばした議員に批判が殺到することに」（全国紙政治部記者）

ネット上では、このヤジを飛ばしたのが立憲民主党に所属する議員だと特定され、彼らのSNSは荒れ放題となっている。そんななか、火に油を注ぐような事態が起きる。

24日、同じく立憲所属の小西洋参院議員（53）が自身のXで《ヤジは非常に重要な国会議員の議会活動です》とヤジを擁護する投稿をしたのだ。さらに小西議員自身も高市首相の演説にあった“日露関係は厳しい状況にありますが、日本政府の方針は、領土問題を解決し、平和条約を締結することです”という言葉に対して、“『北方四島の（領土問題）』という言葉が抜けている！ 安倍政権の売国外交に戻るつもりか！”というヤジを飛ばしたことも明かした。

これだけには留まらない。同じく立憲所属の石垣のりこ参院議員（51）も参戦。

《政府の方針に疑義や不満を感じるとき、それを表明する責任を負っています。その表現の一つが「ヤジ」です》

と、自身のXに投稿。《政策や答弁への即時的な反応としてのヤジまでを、単に「無作法」と切り捨ててしまうのは、議会制民主主義の理解として浅いのではないでしょうか》と続けた。さらには立憲の水沼秀幸衆院議員（35）がヤジを飛ばす動画を引用した投稿に対して、（“野次ってないでちゃんと聴きなよ”という投稿に対し）《聴いてないと適切に野次れないです。》と嫌みのような反論まで……。

この謎のチームワークによって、ネット上で立憲民主党は火だるまと化した――。そんななか、あの男が立憲に最後の一刺しを食らわせた。

27日、元大阪府知事、元大阪市長で政治評論家・弁護士の橋下徹氏（56）が『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ）に生出演。同番組内で紛糾するヤジ論について、「国会議員は全員、民間企業で研修を！！」と持論を展開。

「あの国会、あれ、幼稚園なの！？」

「頭悪いんじゃないの！？」

と、“ヤジは時代遅れであり、地方議会ではもうやってない”とバッサリ。「民間の大切な会議でヤジなんかありますか？」「頭悪いのか！」と続けた。

同番組に出演した政治ジャーナリストの鈴木哲夫氏（67）が「ヤジにも質がある。良い間でズバッと刺してほしい」と意見するも、橋下氏は「ヤジに質も何もない。民間の役員会議と同じでいい」と受け入れなかった。

最後、橋下氏はヤジを飛ばした立憲所属の議員を野田佳彦代表（68）が注意したことに触れ「違う立憲民主党になろうとしている。意識を変えないと政権取れないですよ」とフォローも入れていたのだが……。この件を取り上げたネットニュースのコメント欄は、

《「政権取れないですよ」って、立憲は政権取る気なんてないでしょうw》

《与党を経験して一時期いい思いできた立憲の支持層からも高市さんの批判ありきだといよいよ見限られることになるだろう。》

《選挙で選ばれた代表として、恥ずかしくない態度をお願いしたい。》

と案の定、立憲への不満が爆発している。「国民民主党はラッキーと思っているのでは」と囁くのは、前出の全国紙政治部記者だ。

「今回の政局で支持率がガタ落ちしたのは国民民主党でした。国民の批判の矛先も玉木雄一郎代表に向いていて、テレビ出演の度にSNSでの指摘は厳しいものでした。そんななか、立憲民主党がヤジ論を展開して矢面に立ってくれたんですから（笑）。最終的にもっともイメージダウンとなったのは立憲でしょうね」（前出・政治部記者）

橋下氏の一撃で、立憲は燃え尽きてしまいそうなほど燃えている――。